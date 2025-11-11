PORUKA ZA VAŠINGTON I MOSKVU Vučić: Vreme za NIS curi - Neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes
GOSTUJUĆI večeras u Nacionalnom dnevniku na Televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je i situaciju na Naftnom industrijom Srbije.
- Ruska država razgovara sa trećom stranom, ja to znam ali ne mogu da iznosim podatke u ovom trenutku. U ovom trenutku oni pregovaraju trenutno oko menadžment strukture. Da li će Amerikanci biti zadovoljni ili će reći prihvatamo menadžment strukturu, ali tražimo i da dođe do promene vlasništva u nekom narednom periodu, ostaje nam da se vidi. Mi smo rekli da ćemo da prihvatimo svaki njihov zahtev - istakao je Vučić.
Vreme za NIS curi, kaže on.
- Ostalo nam je desetak dana. Samo neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes. Bilo ko, bilo gde - poručio je Vučić Vašingtonu i Moskvi.
Preporučujemo
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)