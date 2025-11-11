Politika

PORUKA ZA VAŠINGTON I MOSKVU Vučić: Vreme za NIS curi - Neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes

11. 11. 2025. u 19:28

GOSTUJUĆI večeras u Nacionalnom dnevniku na Televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je i situaciju na Naftnom industrijom Srbije.

- Ruska država razgovara sa trećom stranom, ja to znam ali ne mogu da iznosim podatke u ovom trenutku. U ovom trenutku oni pregovaraju trenutno oko menadžment strukture. Da li će Amerikanci biti zadovoljni ili će reći prihvatamo menadžment strukturu, ali tražimo i da dođe do promene vlasništva u nekom narednom periodu, ostaje nam da se vidi. Mi smo rekli da ćemo da prihvatimo svaki njihov zahtev - istakao je Vučić. 

Vreme za NIS curi, kaže on.

- Ostalo nam je desetak dana. Samo neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes. Bilo ko, bilo gde - poručio je Vučić Vašingtonu i Moskvi.

