VUČIĆ O RAZGOVORU SA HRKOM, GENERALŠTABU, RATU EVROPE I RUSIJE... "Topovski udar je eksplodirao duboko u Pionirskom parku"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić večeras je bio gost u “Nacionalnom dnevniku” na Pink televiziji.

Kad je u pitanju blokaderska lista, kaže da misli da imamo mnogo važnijih tema danas.

- Lista im je takva kako će i proći na izborima, a to će narod da oceni - naveo je on.

Kad je u pitanju razgovor sa Dijanom Hrkom, podseća da je i nju i Uglješu Mrdića pozvao da prekinu štrajk.

- Gospodin Mrdić je u bolnici, verujem da neće nastaviti štrajk, ali će nastaviti da se bori - kaže Vučić.

Kad je u pitanju Hrka, kaže da je pozvao na razgovor spreman u svakom trenutku da je primi, te da je želeo da agoniju žene koja je izgubila dete zaustavimo.

- Da je zamolimo da ne ugrožava svoje zdravlje - kaže on.

Ističe da nema lake i brze pravde za tako teška krivična dela.

- Ona je rekla da ne može da se odazove jer je nisam lično pozvao. Nije mi bilo teško i, bez obzira na to što je govorila o meni, građanin je Srbije, moram da brinem o njoj i da joj oprostim. Pozvao sam je lično. Razgovor nije bio kratak, bio je pristojan. Časni ljudi ne prepričavaju svoje razvore, a vojno-obaveštajna služba mi je rekla da su oni prislušivali moj razgovor - kaže on.

Ističe da nema čega da se stidi.

- Nemam nikakav problem da objave moj razgovor. To su bile iskrene reči brižnog čoveka koji želi da pomogne nekome i da zaštiti nečije zdravlje - kaže Vučić.

Smatra da nije njena odluka da je on "nenadležan" i da su to reči drugih ljudi.

- Moje je bilo da uradim sve što je u mojoj moći da pomognem - rekao je Vučić.

Ne smatra da je politika uvek racionalna.

- Da je racionalna, nikoga ne bismo imali na ulici. Duboko je iracionalna u eri socijalnih mreža i Šolakovih platformi, imate uticaj na emocionalan deo mozga i odluke se donose iracionalno i emocionalno - naveo je on.

Kaže da su nekima zasmetale najlepše srpske pesme.

- Ti ljudi nikoga napali nisu, samo su oni bili meta napada, a "zločinci su jer su pesmaam napali majku". Topovski udar je eksplodirao duboko u Pionirskom parku, 120-150 metara odatle. Neko je to bacio na Pionirski park i to se vidi na snimku koji su pokazali - kaže on.

Podseća na pokušaj ubistva Milana Bogdanovića.

- Čovek je nedvosmisleno sam rekao da je došao i politički upucao čoveka. Sve vreme napadaju te ljude, kriminalizuju ih, da ih tuku, prave rasne teorije da su oni bez zuba, a oni valjda sveznajući. Moja molba i dalje stoji i gospođi Hrki i posle svega što je izgovorila da nemam problem da razgovaramo - rekao je Vučić.

Kaže da je interesantno da Dijanu Hrku niko sa druge strane nije pozvao da prekine štrajk glađu.

- Došli su da pruže podršku do kraja nekome da umre? Oni žele zlo gospođi Hrki - kaže Vučić.

RTS još nije dao otkaz uredniku Ivanu Plavšiću koji je kleo decu, podeća on.

- Šta rade sa čovekom koji kaže:,,Dabogda ti deca imala rak, stoko jedna". Da li taj čovek zaslužuje bilo kakvu poziciju u javnom životu? - pitao je Vučić.

Dečane Albanci pokušavaju da prisvoje, upozorava on.

- Više smo crkava i manastira i tuđih bogomolja obnovili u Srbiji nego sve prethodne vlasti zajedno u 40-50 godina pre toga - kaže on.

Istče da od kralja Milutina do danas nije uloženo toliko novca u obnovu srpskih svetinja.

- Ne zaboravite da je Hram Svetog Save obnovljen zahvaljujući onim što smo mi uložili, da ne pričam o Banjskoj, o brojnim manastirima i crkvama širom Srbije - izjavio je Vučić.

Podsćea da su Maršalat, 4,2 hektara i komadna garde Vojske Srbije prodato američkoj ambasadi.

- Dogovoreno je sa američkim ambasadorom, a Poreska uprava i vlada Vojislava Koštunice procenjuju vrednost 28 miliona dolara, što je bilo laž i dva i dva i po puta potcenjena vrednost. Američka ambasada je sada tu. Smanjili su za duplo cenu. Iako je to zaštićeno kulturno dobro promenili su Urbanistički plan. To je otišlo u trajno vlasništvo američkoj državi - podseća Vučić.

Kaže da sada ti isti kažu da ne daju rušenje Generalštaba, a on je već srušen u NATO agresiji.

- To napadaju ljudi za koje su Pavković i Lazarević zločinci, a oni ih isporučili u Hagh, Momir Talić kog su u kesi prebacivali - kaže on.

Kaže da je sa Generalštabom vlast isto radila 2009. godine, samo su hteli da tu bude poslovni prostor.

- To prvi put čujete! Imamo li u Maršalatu, koji je bio gađan američkim bombama, i jednu sobu koja podseća na to, a ovde će biti Muzej žrtvama - kaže on.

Generalštab se daje u dugoročni zakup, a ne prodaje se, naveo je Vučić.

- Velika je to razlika. Pri tome, imamo pravo na korišćenje zemšljišta, 22,5% u narednih 99 godina uzimanja prihoda - kaže on.

Ističe da će ta investicija da podiže vrednost zemljišta u Beogradu.

- Ima 2,9 hektara ukupno, a ovako je bilo 4,2. Imaćemo nešto što vredi, a nismo predali. Oni daju 650 miliona evra, a onde 15 miliona. Ko je ovde lud? Što se svi prave ludi? Generalštab je proglašen za kulturno dobro kad je prodat Maršalat. Sve je podlo, sve je trik. Svi se plaše sopstvene senke i šta će neko da im kaže N1 ili korumpirana vrhuška u Tužilaštvu koja će sve poštene ljude da progoni - kaže on.

Kaže da ne znaju da je Majka Hrabrost simbol moralne ništarije, a govore da je to Dijana Hrka.

- Sve je igra na onaj deo korteksa koji nema veze sa raciom i istinom. Sve najbolnije što možemo da izguramo lično ću da izguram. Najviše me brinu problemi spolja, a oni iznutra više nikakvu snagu nemaju. Ja poštujem i malu snagu, ali nikako da čujem nešto racionalno. Jeste li videli laž oko namenske industrije? Pre dva ili tri meseca su me optuživali što naša municija završi u Izraelu, Ukrajini, a danas me preko cele strane napadaju da će radnici dobiti otkaze i neće primati platu jer ne izvozimo municiju! Oni ne znaju više da li tetki nose lek, samo je važno da napadaju, a jedina meta im je zli Aleksandar Vučić - rekao je Vučić.

Vreme za NIS curi, kaže on.

- Ostalo nam je desetak dana. Neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes - poručio je Vašingtonu i Moskvi.

Kad je u pitanju njegova poseta Francuskoj koja sledi, kaže da je Emanuel Makron "dobar prijatelj Srbije".

- Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim pitanjima, regionalnim, "evropskom putu" Srbije - kaže on.

Očekuje važan razgovor sa Makronom.

- Naši ljudi misle da je sve prazna priča i da se rat ne znam gde događa. To vidim kod svojih bliskih ljudi, kod svih koji su govorili da sam "drama kvin" i da će sve biti u redu. Svi su mi se smejali i govorili da imam svoj film. Ja nemam svoj film, ja mogu biti i ovakav i onakav, međutim činjenice volim da ređam, volim da pišem i radi. Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji - tvrdi on.

Kaže da se plaši da su stvari otišle predaleko i podseća na bogatstvo koje će Nemci uložiti u vojsku.

- Uložiće 377 milijardi evra. To su četiri godišnja BDP Srbije. Svi to rade. Šta iz toga može da izađe? Samo sukob - upozorava Vučić.

Kaže da mi moramo da nastavimo da snažimo vojsku.

- Pametno smo se naoružavali i moramo da nastavimo mnogo da ulažemo i mnogo da radimo kako bismo mogli da zaštitimo našu zemlju - rekao je on.

Kaže da je potrebna "zaštitna kupola" nad Srbijom.

- Da možemo da čuvamo svoj narod i zemlju od svakog potencijalnog agresora - rekao je Vučić.

Ističe da je danas Dan pobede, a ne "primirja".

- Trebalo bi da ovaj dan zovemo Danom velike pobede - kaže on.

Kaže da smo naučili da je sloboda jedina preča od mira, a da je potrebno da činimo sve da sačuvamo mir, ali da je potrebno da uvek budemo dovoljno snažni da budemo odvraćajući faktor.