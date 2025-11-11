JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.
Gati Santana je u saopštenju navela navela da je do sada Mladiću konstantno odbijano privremeno puštanje na slobodu tokom suđenja i žalbenog postupka.
Navodi se i da su Mladićevi advokati zatražili u sredu, 5. novembra, dozvolu da izađe uz Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu na sedam dana, kako bi posetio grob i prisustvovao pomenu rođaka.
Pravni tim generala Mladića pozvao se na humanitarne okolnosti i mogućnost davanja dozvole za privremeni izlazak iz saosećanja, uz napomenu da su ranije odobravani takvi zahtevi i da nema razloga da se general Mladić drugačije tretira, jer ne predstavlja bilo kakvu pretnju za ljude koji su svedočili na suđenju protiv njega u Hagu, niti za bilo koga drugog.
