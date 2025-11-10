Politika

DA LI JE OVO PROGRAM KOJI NUDE? Jezivi grafiti blokadera - poručuju "Vučiću umri"

В. Н.

10. 11. 2025. u 08:03

BLOKADERI uništavaju sve što stignu i ispisuju morbidne grafite tražeći smrt predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

"Vučiću umri" poručuju blokaderi predsedniku.

Postavlja se pitanje da li je ovo program koji nude?!

Da li je ovo program lažne akademske elite?

BONUS VIDEO: Politički program blokadera u 10 tačaka

