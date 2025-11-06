"POZIVAĆU UVEK NA DIJALOG" Vučić: Pozivam gospođu Hrku i Mrdića da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom u Palati Srbija, koji mu je uručio Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, a nakon sastanka usledilo je obraćanje medijima.

Obraćanje Vučića

- Veoma sam srećan što sam mogao da primim izveštaj. Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje i vaše viđenje, svakako ne ogledalo. Ali sam vam izuzetno zahvalan na svemu onome što ste danas izgovorili. Ja mislim da je to izuzetno značajno za naše građane. Da oni konačno čuju na pošten način šta je to što vi od nas očekujete. Uzeću samo jednu oblast, koja je za nas jako važna, reč je o KiM. Mi KiM smatramo našom teritorijom na osnovu međunarodnog prava, a vi ste rekli da moraju da se izvrše sve obaveze iz 2023. godine. Pre toga, siguran sam da je Evropska unija kao organizacija koja uvek drži do svojih reči, a posebno do svog potpisa, želi da se ispuni sve ono što je potpisano 19. aprila 2013. godine, čak 10 godina ranije, i uvereni smo da ćete nam pomoći u tome, što nije bio baš slučaj u prethodnih 12 godina. Ali verujem da će se to dogoditi na kraju - kazao je predsednik.

Istakao je da je zahvalan na svim drugim analizama.

- Ja prihvatam da smo mi nedovoljno dobri što se tiče geopolitike, kao što ste rekli, imamo problem sa izražavanjem. Ne znam još koju reč u ovoj zemlji, u medijima nismo čuli protiv predstavnika vlasti, a koju nikada nigde na zapadu nismo čuli. To je još jedna sitnica sa kojom nisam saglasan. Moje srce i glava mi ne daju da lažem, zato ću skratiti govor. Srbija će da nastavi reforme, za nas je evropski put strateški put i to se neće menjati za mog mandata. Mislim da ima mnogo važnih stvari koje treba sa EU da uradimo. Cenimo izuzetno podršku od Ursule fon der Lajen za sve ove godine. To je ogroman novac. Cenimo ogroman broj investicija koje su stigle iz Evropske unije i zahvalni smo na tome beskrajno. Uveren sam da su nam potrebne značajne reforme u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Verujem da ljudi u Vladi mogu da rade ubedljivije. Ja se trudim da ne kažem različite stvari, obećao sam da ću samo lepo da govorim o EU. Vi u EU ne morate da brinete uskoro će kraj mog mandata, pa će doći neko šarmantniji i mnogo finiji, ko ume lepše da se obraća od mene. Naš strateški put je evropski put, do izbora. Ne znam gde bismo drugo išli. Mi smo u težoj poziciji nego drugi. Što se reformi tiče, daćemo sve od sebe, prihvatam svaku vrstu odgovornosti. Gledaću pod stare dane sebe da promenim i pregrizem jezik češće. Uzećemo izveštaj na veoma ozbiljan način u razmatranje, videćemo šta možemo da ispravimo, da probamo da dođemo na šesto, sedmo mesto - kaže Vučić.

Pitanja novinara

O zahtevima EK

O tome kako vidi zahteve EK koji se odnose na slobodu medija, Vučić ja rekao da je dovoljno da se Bekeratu pokaže navijanje ispred Skupštine i šta su objavili opozicioni mediji, kao i šta je izrekao urednik na RTS.

- Dovoljno je samo da pokažete kako nema slobode u Srbiji, da mu prevedete ono navijanje od sinoć. To je valjda vrhunac političke misli visokobraozovane elite u Srbiji i to je emtiovano bez ikakve zadrške uz sve pohvale u medijima koje vole. A što se koncentracije kapitala tiče, pa tu je najveća koncentracija kapitala. Sve je go lopov do lopova, pobiše se između sebe, ko je koga pokrao, ko je tu kom direktor, to Bog otac ne zna. I sve su koncentrisali. Možda na to misle, možda i ne misle. Biće da ne misle. Ja mislim. Imam pravo da mislim. I niko to pravo ne može da mi oduzme. Ali sam spreman da razgovaram. Dvoje dece su mi hologram, a treće kriminalac. Dete mi ima vilu u Berlinu. Gde je vila, stan? To svakog dana radite. Pričate o ugroženosti. Što niste pričali o ugroženosti Branke Lazić? Svaki put kada dođu novinari N1 i Nova S, ja odgovaram na ta pitanja. Ja moram da budem iznad toga, nikada nikoga nisam tužio, ni one koji su najgore bljuvotine iznosili. Jedan čovek u diktaturi koji je urednik vesti je rekao da su ljudi koji mu se ne dopadaju stoka, da nam da bog da svako dete dobije rak. Onda nam je RTS saopšti da su pokrenuli disciplinski postupak pa će to da traje da bismo ustanovili da je on pravi i objektivni novinar. E ja sa tim ne mogu da se saglasim - kaže predsednik.

Vučić je komentarišući to što ga kritikuju za narativ u javnosti, kazao da ga na N1 svakodnevno nazivaju izdajnikom u proseku od sedam do 10 puta, ali da niko ne zna da kaže šta je to izdao. Predsednik je izjavio da nikada nije novinare N1 nazvao lopovima, već vlasnika tog medija, jer smatra da je to činjenica.

- Ali šta da radite, to vam tako dođe. Ko je za to kriv? Pa ja. Pa ja moram da preuzmem krivicu za sve. Siguran sam za jednu stvar, a to je da nisam imao dovoljno razumevanja za različite ilegalne skupove u našoj zemlji. Pogrešno sam ih nazivao kriminalnim, trebalo je samo da ih nazivam ilegalnim. Vidite, vi sa mnom možete da razgovarate, a vaše kolege sa onima koje vi podržavate ne mogu da razgovaraju. Oni ih tuku i pesnicama, i šamarima, i guraju - rekao je Vučić obraćajući se novinarki N1.

"Švedska je važna zemlja za nas"

Vučić je izjavio da namera Švedske da preusmeri novac namenjen državnim institucijama u Srbiji nije dobra vest za našu zemlju, kao i da će razgovarati o tome sa švedskim premijerom.

- To za nas svakako nije dobra vest i nisam srećan zbog toga. Švedska je važna zemlja za nas u svakom smislu i trudiću se da takve stvari ispravimo - rekao je predsednik.

"Pozivaću uvek na dijalog"

Na pitanje da li može da objasni to što blokaderima smetaju patriotske pesme, a ne smetaju gnusne psovke, Vučić kaže da je njegova obaveza da trpi uvrede i da će bez obzira na to pozivati na dijalog.

- Moja obaveza je da trpim, pozivaću uvek na dijalog. To govori o njihovoj nemoći. Još jednom pozivam gospođu Hrku i Mrdića da prekinu štrajk glađu. Da prekinu i zbog svog zdravlja i zbog političke polarizacije i zbog svega drugog, a posebno zbog svog zdravlja. Uvek je bolje da razgovaramo, nego da neko puca u nekog čoveka. Mi moramo da razgovaramo i nudimo dijalog. Zašto ga neko izbegava, to je druga stvar.

O NIS-u

Na pitanje koji su naredni koraci po pitanju NIS-a, Vučić kaže:

- Nešto sam manje pesimističan nego što sam bio. Moraće da bude rešeno. Da idemo i u kanticama skupljamo benzin i dizel, to se neće desiti. Uveren sam da ruska strana vodi razgovore, hvala im što su se angažovali. Moraju da razgovaraju sa Amerikacima. Nadam se da će biti dobro rešeno. Za ljude je najvažnija sigurnost.

O sankcijama Rusiji

Predsednik je o neuvođenju sankcija Rusiji kazao:

- Mi smo odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost doneli svoje zaključke. I u Savetu i u Vladi ljudi mogu te odluke da promene. Mislim da je važno da uradimo sve da Srbija napreduje na evropskom putu. Ja se nadam skorom završetku ratnog sukoba. Suviše sam mator da bih lako svoje mišljenje promenio.

O ranjavanju Milana Bogdanovića

O tome da li se pominje u izveštaju EK napad na Milana Bogdanovića ispred Skupštine, predsednik kaže:

- Što se tiče pokušaja ubistva to je na našim nadležnim organima, ali ste mogli da vidite kako je to prećutano sa različitih strana. Sećate li se kada je ono dete koje se zamalo ubilo u pritvoru, zbog toga što su je neki optužili za pokušaj ubistva, koje je vozilo automobil, veze nema ni sa kakvom politikom, nego se izbezumilo jer su je napali neki demonstranti. Nema tada koji nam se stručnjak iz Evrope i sveta nije javio, koji nam se glumac i sportista nije javio. Kada su neki drugi upucali čoveka - nije mnogo važan, pa i da je umro, jer je on stoka i njegova deca treba da umru od raka. Sebe sam naterao, svakoga dana ću da pozivam na dijalog, više ni Šolaka neću da nazivam kriminalcem do presude. Mi smo uhapsili čoveka koji je novinaru N1 rekao "bu". To je bila hajka, strašni pritisaci. Gocu Uzelac su nokautirali, Branku Lazić tukli.. Niko to nije osudio. Moj posao je da govorim istinu, ubuduće će med i mleko da teku, cveće cveta. Ono što jeste važno, sigurno da sam pogrešio, jer sam čovek od krvi i mesa, zato što ne mogu da prihvatim da mi neko tri puta ponavlja 2023. a da mi nijednom ne kaže 2013. Nije niko od njihovih upucan, upucan je jedan običan čovek. Nijednu reč izvini nismo čuli. Ni za ovo sramno urlanje sinoć. Od mene ćete da čujete - izvinjavam se svima zbog svake preteške reči, samo morate da razumete da nismo radili iste stvari. Bez obzira, ja sam kriv jer ja moram da se izdignem. Ja ću sada da kritikujem ove kojima pripadam, zato što moramo da napravimo ravnotežu u društvu. Moje izvinjenje za svaku pretešku reč.

Obraćanje Bekerata

- Proširenje jeste geopolitički imperativ. EU se sprema za to. Na početku ću da spomenem da nedavane geopolitičke promene su osnažile proces proširenja. Budit sigurni da proširenje predstavlja politiku koja se zasniva na zaslugama, demokratskim vrednostima, vladavini prava. Izveštaj služi da se pokaže gde je Srbija na EU putu. To nije kritički dokument, već ogledalo. Glavni zaključak je da je tempo reformi ispunjen. Tehnički su preduslovi za otvaranje Klastera 3, ali je odluka na zemljama članicama. Očekuje se da se prevaziđe zastoj u pravosuđu i vladavini prava. Srbija treba da obnovi duh dijaloga. Srbija i dalje nastavlja da deklariše članstvo u EU kao strateški cilj. Budućnost Srbije leži u EU, to treba jasno reći, ne samo rečima, nego i delima. Kao zaključak reći ću da Srbija mora da prevaziđe podele. EU ostaje spremna da pruža podršku Srbiji - kazao je.

Predsedniku uručen Izveštaj EK

Bekerat je Vučiću predao Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, a nakon toga je usledio sastanak predsednika Srbije i ambasadora EU.