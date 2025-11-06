SRBIJO, JEL’ OVO DA VAM UČI DECU? Šef blokadera Pete beogradske gimnazije poručio deci - "Kosovo nije srce Srbije"
"KOSOVO je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!", poručio je na svom Iks profilu Nemanja Milošević, šef blokadera Pete beogradske gimnazije.
Ovo je, naime, poruka koju je šef blokadera Pete beogradske gimnazije i na ulici izabrani predsednik blokaderskog saveta roditelja poslao deci te škole i narodu Srbije:
"Kosovo je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!"
Srbijo, jel’ ovo da vam uči decu?!
Preporučujemo
"DA LI STE VI NORMALNI?!" Blokaderka preti deci i majkama policajaca (VIDEO)
05. 11. 2025. u 20:08
A, SMETA IM VIDOVDAN: Dijana Hrka predvodi skandiranje "puši k*, Aco Šiptare" (VIDEO)
05. 11. 2025. u 19:29
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
MNOGO JE LUDA, BRATE, BEŽI! Šaban ubeđivao voditelja da ne ženi pevačicu: "Nađi neku finu!"
POKOJNI kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan-danas pamte njegove savete i kritike.
05. 11. 2025. u 10:44
Komentari (0)