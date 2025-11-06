Politika

SRBIJO, JEL’ OVO DA VAM UČI DECU? Šef blokadera Pete beogradske gimnazije poručio deci - "Kosovo nije srce Srbije"

В.Н.

06. 11. 2025. u 07:49

"KOSOVO je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!", poručio je na svom Iks profilu Nemanja Milošević, šef blokadera Pete beogradske gimnazije.

СРБИЈО, ЈЕЛ’ ОВО ДА ВАМ УЧИ ДЕЦУ? Шеф блокадера Пете београдске гимназије поручио деци - Косово није срце Србије

Foto: Iks

Ovo je, naime, poruka koju je šef blokadera Pete beogradske gimnazije i na ulici izabrani predsednik blokaderskog saveta roditelja poslao deci te škole i narodu Srbije:

"Kosovo je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!"

Foto: Iks

Srbijo, jel’ ovo da vam uči decu?!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!