SRBIJO, JEL’ OVO DA VAM UČI DECU? Šef blokadera Pete beogradske gimnazije poručio deci - "Kosovo nije srce Srbije"

"KOSOVO je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!", poručio je na svom Iks profilu Nemanja Milošević, šef blokadera Pete beogradske gimnazije.

Ovo je, naime, poruka koju je šef blokadera Pete beogradske gimnazije i na ulici izabrani predsednik blokaderskog saveta roditelja poslao deci te škole i narodu Srbije:

"Kosovo je ku*ac u anusu Srbije, a ne srce Srbije!"

Srbijo, jel’ ovo da vam uči decu?!