VUČIĆ IZRAZIO SAUČEŠĆE POVODOM TRAGEDIJE U TUZLI: Spremni smo da pružimo svaku vrstu pomoći
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće povodom tragedije u Tuzli.
- Sa dubokom tugom primio sam vest o tragičnom požaru u domu za stare u Tuzli, koji je odneo veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, dok se molimo da se povređeni brzo oporave. U ovim teškim trenucima izražavamo solidarnost sa Tuzlom i Bosnom i Hercegovinom, uz spremnost Srbije da, ukoliko je potrebno, pruži svaku vrstu pomoći - napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, u požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli smrtno je stradalo 11 osoba, a 35 je potražilo lekarsku pomoć među kojima su zaposleni, vatrogasci, pripadnici policije, medicinski tehničari, potvrdio je jutros gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
