RASTE BROJ ŽRTAVA U STARAČKOM DOMU: Najmanje 11 mrtvih, užas u Tuzli (FOTO)
RASTE broj žrtava požara u staračkom domu u Tuzli.
Prema poslednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio deo zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo lekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera, a kako javlja Klix, u požaru su smrtno stradali štićenici doma koji su se nalazili na tom spratu. Reč je o nepokretnim osobama sa izrazito narušenim zdravstvenim stanjem.
Gradonačelnik Zijad Lugavić rekao je da se među povređenim koji su zatražili lekarsku pomoć nalaze štićenici i zaposleni doma, policijski službenici, vatrogasci i medicinski tehničari. Prema nezvaničnim informacijama, troje povređenih je u kritičnom stanju.
Zgradu Doma penzionera jutros osiguravaju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je ranije rečeno, štićenici se nalaze na osiguranim spratovima zgrade, odnosno u apartmanima koje požar nije zahvatio.
