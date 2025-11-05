SRAMNO: Blokaderi međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju
BLOKADERI međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju i njeno stanje!
Obe strane govore “mi smo uz Dijanu i mi ne želimo korist”, a zapravo time upravo žele da se okoriste o majku koja je izgubila dete u padu nadstrešnice u Novom Sadu i koja je otpočela štrajk glađu.
Sa naloga "Studenti u blokadi" objavljena je sledeća poruka:
- Osuđujemo pokušaje medija i političkih aktera da se okoriste preko tragične situacije u kojoj se Dijana Hrka trenutno nalazi. Dijana je deo svih nas i izražavamo ogromnu zabrinutost za njeno zdravstveno stanje. Studenti su uz Dijanu!
BONUS VIDEO: Blokaderi se međusobno potukli
Preporučujemo
TUČA MEĐU BLOKADERIMA: Lažni veterani se sukobili sa lažnim nobelovcima (VIDEO)
05. 11. 2025. u 07:31
LICEMERJE BLOKADERA: Žale se na muziku iz Ćacilenda, a evo šta su oni radili godinu dana u nazad (VIDEO)
04. 11. 2025. u 19:43 >> 06:35
Brnabić uništila N1:Zašto je antidemoktatski kada kažete nekom da govori neistinu
04. 11. 2025. u 19:39
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)