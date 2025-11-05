Politika

SRAMNO: Blokaderi međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju

В. Н.

05. 11. 2025. u 08:21

BLOKADERI međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju i njeno stanje!

СРАМНО: Блокадери међусобно ратују ко ће се више окористити о Дијану Хрку и њену трагедију

Foto: Printskrin

Obe strane govore “mi smo uz Dijanu i mi ne želimo korist”, a zapravo time upravo žele da se okoriste o majku koja je izgubila dete u padu nadstrešnice u Novom Sadu i koja je otpočela štrajk glađu.

Sa naloga "Studenti u blokadi" objavljena je sledeća poruka:

- Osuđujemo pokušaje medija i političkih aktera da se okoriste preko tragične situacije u kojoj se Dijana Hrka trenutno nalazi. Dijana je deo svih nas i izražavamo ogromnu zabrinutost za njeno zdravstveno stanje. Studenti su uz Dijanu!

BONUS VIDEO: Blokaderi se međusobno potukli

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

PREZIR, NEPRAVDA: Balkanac opisao s kakvim se MUKAMA suočava u Austriji
Svet

0 0

PREZIR, NEPRAVDA: Balkanac opisao s kakvim se MUKAMA suočava u Austriji

AUSTRIJA je zemlja sa stabilnom ekonomijom i visokim standardom života, što je čini privlačnom destinacijom za imigrante – od radnika iz zemalja EU i Balkana do onih s Bliskog istoka i iz Azije. Uprkos razvijenosti i bezbednosti, mnogi stranci se tamo suočavaju sa teškoćama integracije i diskriminacijom na poslu.

05. 11. 2025. u 07:44

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
Poznati

0 0

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!

PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.

04. 11. 2025. u 12:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju niko nije očekivao

RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju niko nije očekivao