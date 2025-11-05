SRAMNO: Blokaderi međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju

BLOKADERI međusobno ratuju ko će se više okoristiti o Dijanu Hrku i njenu tragediju i njeno stanje!

Foto: Printskrin

Obe strane govore “mi smo uz Dijanu i mi ne želimo korist”, a zapravo time upravo žele da se okoriste o majku koja je izgubila dete u padu nadstrešnice u Novom Sadu i koja je otpočela štrajk glađu.

Sa naloga "Studenti u blokadi" objavljena je sledeća poruka:

- Osuđujemo pokušaje medija i političkih aktera da se okoriste preko tragične situacije u kojoj se Dijana Hrka trenutno nalazi. Dijana je deo svih nas i izražavamo ogromnu zabrinutost za njeno zdravstveno stanje. Studenti su uz Dijanu!

