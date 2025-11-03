MRDIĆ ZA “NOVOSTI”: Osećam se malo malaksalo, ali snagu mi daje borba za Srbiju

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić (SNS) štrajkuje glađu već četvrti dana kako bi prizvao nadležne u Tužilaštvu da rade svoj posao i privedu pravdi odgovorne za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Foto Novosti

-U toku je četvrti dan štrajka glađu, tri noći smo proveli ovde, pet ratnih veterana i ja u šatoru. Štrajkujemo glađu do ispunjenja zahteva. Zahtevi su da tužilaštvo privede pred lice pravde Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića koji su najodgovorniji za pad nadstrešnice u Novom Sadu što je dovelo do strašne tragedije smrti 16 ljudi. Predao sam dokaze za to što je od mene tražilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, posle toga pošto ništa nisu reagovali nema nikakve reakcije krenuli smo sa štrajkom glađu i dalje nema nikakve reakcije, 4. dan nema reakcije Tužilaštva iako štrajkujem glađu. Ovo je krajnja mera, za to smo se odlučili jer se borimo za istinu i pravdu. I nadam se da ćemo izdržati, kaže Mrdić i dodaje da se danas oseća malo malaksalo.

- Ipak je četvrti dan kako se ništa ne jede, izdržaćemo koliko možemo, poručuje Mrdić.

Na pitanje novinara "Novosti" šta mu daje snagu za ovaj poduhvat, Mrdić odgovara:

-Snagu mi najviše daje borba za Srbiju, ljubav prema Srbiji, žellja da pomognem za istinu i pravdu, da se jednostavno i odužim na taj način svim onim ljudima koji su u prethodnom periodu borili da nam Srbija bude sve jača i jača. Da se odužimo i onim svim ratnicima koji su se borili, našim precima, da Srbija bude jaka i stabilna kao i ovi divni ratni vetrani čiji su saborci ginuli u odbrani Srbije i srpstva i u odbrani Republike Srpske i Srpske krajine. Sad se borimo za Srbiju. Ovi momci oko mene su bili ranjavani da bi Srbija bila odbranjena, da bi mi mogli danas da živimo u mirnoj i stabilnoj Srbiji. Najmanje što možemo da mi učinimo je da se izborimo za istinu i pravdu. Da nateramo Tužilaštvo da radi svoj posao i da pobedimo u tome da bi sačuvali Srbiju.

On ističe da Tužilaštvu više ništa ne veruje ali i da se nada.

-Znate, vi u nekoj borbi morate da primenite sva raspoloživa sredstva. Zadnje sredstvo koje sam mogao da uradim je štrajk glađu. Tu me podržavaju ratni veterani iz Jedinice za specijalne operacije (JSO), crvene beretke. Dakle nadam se da ćemo u tome uspeti. Nadam se da će se probuditi zdrav razum u ljudima koji vode Tužilaštvo, i državno i TOK. Ako ne bude ništa od toga, to će samo biti potvrda da oni štite odgovorne za pad nadstrešnice. A jasno je prema svojim delima da i Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić imaju veliku ulogu u ovim pokušajima obojene revolucije i ovim tužilačkim državnim udarima. I da su oni deo jednog fronta koji radi protiv Srbije.

On je rekao da bi građanima poslao istu onu poruku koju je poslao predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Podržavam apel mira i stabilnosti. Nama treba mir na ulicama. Nama treba da bude mirno i stabilno, da nastavimo Srbiju da jačamo iz godine u godinu. Da Srbija ide u sigurnu budućnost. Nama treba podrška u borbi za državni i nacionalni interes, da državne institucije rade svoj posao, da se nazovu istina i pravda, imamo nove investicije. Kada je mirno i stabilno, kada je zemlja jaka veće su plate i penzije i onda je bolja mogućnost za bolja mogućnost za bolji i još lepši život za sve građane.