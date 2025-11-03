SAVEZ MAĐARA, ČEHA I SLOVAKA ŠANSA I ZA NAS: Analiza "Novosti" - najava stvaranja suverenističkog bloka u EU mogla bi ojačati pozicije Srbije

NAJAVA stvaranja suverenističkog bloka u Evropskoj uniji, između Mađarske, Češke i Slovačke, mogla bi da bude šansa i za Srbiju, koja ne samo da i sama vodi nezavisnu politiku, nego ima i odlične veze sa ovim državama, da ojača svoje pozicije u borbi za zaštitu nacionalnih interesa u sve burnijoj geopolitičkoj preraspodeli karata moći.

Foto: Printskrin

Delimično obnavljanje negadašnje Višegradske grupe, u kojoj je pored Budimpešte, Bratislave i Praga, bila i Varšava, najavio je mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. On je rekao da se nada formiranju centralnoevropskog saveza sa Češkom i Slovačkom, zemljama koje imaju patriotske i suverenističke vlade i dele slične stavove o spoljnoj politici, budućnosti Evrope i pitanju Ukrajine.

- Verujemo da će buduća češka vlada, nakon pobede pokreta ANO Andreja Babiša, deliti naše stavove jer smo iz iste političke porodice - "Patriota za Evropu" - rekao je Sijarto.

On je dodao da Mađarska očekuje da bi takav savez mogao da doprinese jačanju "suverene spoljne politike", regiona i povećanju njenog uticaja unutar Evrope.

Srbija, koja nije članica EU, u tom novom savezu mogla bi da bude tretirana kao pouzdan partner oko mnogih važnih pitanja, poput enegetike, što je na neki način nagovestio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prošlonedeljne posete Uzbekistanu. On se na marginama 43. zasedanja Generalne konferencije Uneska u Samarkandu sastao sa slovačkim predsednikom Peterom Pelegrinijem, sa kojim je razgovarao o formiranju zajedničke radne grupe Srbije, Slovačke i Mađarske u kojoj bi se pronalazila rešenja za razna pitanja u oblasti energetike.

- Razgovarali smo o tome da napravimo neku zajedničku radnu grupu sa Budimpeštom i Bratislavom, da vidimo šta nam je činiti po različitim pitanjima, od nafte do gasa - istakao je Vučić.

Bivši jugoslovenski šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže za "Novosti" da je suverenistički blok u Evropi postojao i tinjao sve vreme, ne samo na istoku EU, već i u zapadnim državama, a da su te snage sada dobile vetar u leđa zbog političkih promena u SAD.

- Tramp je na na neki način suverenista, ali u odnosu na ceo svet, Amerika je na prvom mestu. To je dalo vetar u leđa nezadovoljnicima, latentnim i potencijalnim u EU, da se okuraže. Tu su pored Mađarske i Orbana, koji ima lični i prijateljski kontakt sa Trampom, i suverenističke snage u Italiji, Francuskoj, Holandiji...

On smatra da bi Srbija mogla da se približi tom novom suverenističkom bloku u okviru EU, kao država partner koja se i sama zalaže za principe nezavisne politike:

- Srbija tu može indirektno da se priključi. Pošto Unija nije država nego savez zemalja, oni još imaju izgovor da mogu da se udružuju, ne osporavajući članstvo. Srbija nije u članstvu i ne verujem da će ikada biti ukoliko naša južna pokrajina bude postavljena kao problem, a postavlja se.

Ne odgovara odnos prema Rusiji JOVANOVIĆ podseća da je Višegradska grupa bila formirana kao savez država koje su htele da izvrše dodatni pritisak na Brisel da se što ranije priključe EU, što se i dogodilo 2004. godine: - Posle toga su te veze manje-više popustile jer je svako gledao svoja posla, posebno Poljska, koja se kao najveća udruživala sa drugima naročito protiv Rusije. Mađarska, koja zavisi od ruskog gasa i nafte, po izbijanju rata u Ukrajini i sankcija EU Moskvi, našla se u nevoljama, i dan-danas je u njima. Slovačka i Češka su bile u toplo-hladnom odnosu kada je reč o EU, čas veoma približene Briselu, čas odmaknute. Sad su prilično odmaknute, njima nikako ne odgovara ratna politika Brisela prema Rusiji, jer su prve na udaru.

Jovanović ističe da se približavanje Srbije suverenistima dešava po prirodi stvari, ali će, imajući u vidu razgovore koje vodi sa Briselom, i pojedinačno, i u okviru sa zemljama tzv. Zapadnog Balkana, saradnja sa Budimpeštom, Bratislavom i Pragom biti više ekonomska, neko provokativno politička.

Objašnjava i da Tramp i Orban imaju jednu posebnu ličnu vezu, a da je za američkog predsednika fenomen Mađarske važan kao loptica koja u okviru EU treba da se ukrupnjava i da ojačava regionalizam u samoj Uniji:

- To indirektno jača i američki uticaj na EU. Drugo, Tramp ima i perspektivan uticaj na Italiju preko premijerke Meloni, koja je i sama nedeklarisani suverenista. Ne treba zaboraviti i da je novi predsednik Poljske takođe neka vrsta suvereniste, samo što je vlada u toj zemlji probriselska. Potencijalno, i Poljska bi mogla da se vrati ideji Višegradske grupe. Imamo i Španiju koja je u sudaru sa SAD zbog NATO, ona bi kao posledica toga mogla i sama da se opredeli za neku svoju varijantu suverenizma. U Francuskoj predsednik je praktično na političkim kolenima, nema podršku ni u jednoj od značajnijih partija.

I diplomata Zoran Milivojević u najavama o saradnji Mađarske, Slovačke i Češke vidi ideju da se stvori novi centralnoevropski suverenistički blok:

- Ideja je da taj blok deluje sinhronizovano, pre svega u vezi sa ratom u Ukrajini, ali i kada je reč o budućnosti EU i njenoj politici u celini. Tu mislim na sve ono što sledi oko neizbežnih reformi Unije, pitanja kvalifikovane većine u odlučivanju, pokušaja uskraćivanja prava glasa pojedinim državama, pritisaka na zemlje koje se rukovode sopstvenim interesima, kao u slučaju Mađarske.

Milivojević napominje da Srbija već vodi suverenističku politiku, koja se zalaže za mir, za tradicionalne vrednosti, koja daje prednost državnom i nacionalnom interesu:

- Srbija već sa Mađarskom i Slovačkom u potpunosti deli stavove kada je reč o borbi za mir, prestanku rata u Ukrajini, ravnopravnoj saradnji...

D. M.