"BLOKADERI SU GOTOVI, ZATO SU TAKO NASILNI I BESNI": Oglasila se ministarka Mesarović

В. Н.

03. 11. 2025. u 11:05

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da su blokaderima propali planovi da izazovu haos u Novom Sadu, pa su nastavili svoj fašistički pir napadima na Ćacilend.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Nastavili su svoj fašistički pir napadima na Pionirski park-Ćacilend, koji se pokazao kao neprobojna brana u odbrani naše Srbije i dostojanstva studenata i građana koji samo žele normalan život, bez blokada, bakljada, bejzbol palica... Neće im uspeti da slome Ćacilend - simbol otpora! Neće im uspeti da slome našu Srbiju i izazovu građanski rat! Neće im uspeti, jer je njihova jedina politika politika mržnje i nasilja. Ogroman novac je uložen u destabilizaciju naše zemlje. Sve svoje medijske poluge koriste za laži, spinovanje, izmišljanje afera i dehumanizaciju našeg predsednika Aleksandra Vučića. Zverski napadaju i uništavaju prostorije SNS-a, valjda misle da će rušenjem prostorija da sruše nas. Srbija nikada neće pristati na nasilje i rušenje! Srbija nikada više neće pristati da bude uništavana, osiromašena, posramljena.. Građani hoće miran, noramalan u dostojanstven život i sigurnu budućnost za svoju decu - navela je Mesarović.

Ona je istakla da su blokaderi gotovi te da su zato tako nasilni i besni. 

