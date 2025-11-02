Politika

VELIČANSTVEN SNIMAK: Ovako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha (FOTO/VIDEO)

В.Н.

02. 11. 2025. u 11:11

POGLEDAJTE neverovatan snimak na kom se vidi kako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha.

Foto: Novosti

Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima.  Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik. Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine.

U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije.Stadion je planiran kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.Predsednik Srbije Vučić izjavio je ranije da će Nacionalni stadion biti izgrađen do 1. maja 2027. godine i istakao da će to biti lepo sportsko zdanje, najlepši u regionu i jedan od najlepših u Evropi.

Foto: Фото: Новости

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je u petak da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

Pored Nacionalnog stadiona, gradi se i Ekspo kompleks, koji obuhvata 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije.  Pored toga gradi se i sva prateća ingrastrukutra, saobraćajnice, pruga Zemun polje - Ekspo kompleks,  vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.

Pogledajte neverovatan snimak iz vazduha:

