MANEKENI HRVATSKIH SLUŽBI: Blokaderi ruše Srbiju, a u Zagrebu ih dočekuju kao heroje (FOTO)
SEDMORO blokadera i pripadnika grupe STAV, iz koje je potekao talas protesta u Srbiji, optuženo je za rušenje ustavnog poretka države Srbije, a u Zagrebu ih dočekuju kao heroje..
Njihovo prisustvo u Hrvatskoj i velika zastupljenost u hrvatskim medijima jasno pokazuje umešanost stranih faktora u organizaciju blokada u Srbiji.
Pogledajte kako su predstavljeni u hrvatskom Jutarnjem listu:
