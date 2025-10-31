MANEKENI HRVATSKIH SLUŽBI: Blokaderi ruše Srbiju, a u Zagrebu ih dočekuju kao heroje (FOTO)

SEDMORO blokadera i pripadnika grupe STAV, iz koje je potekao talas protesta u Srbiji, optuženo je za rušenje ustavnog poretka države Srbije, a u Zagrebu ih dočekuju kao heroje..

Foto: Printscreen

Njihovo prisustvo u Hrvatskoj i velika zastupljenost u hrvatskim medijima jasno pokazuje umešanost stranih faktora u organizaciju blokada u Srbiji.

Pogledajte kako su predstavljeni u hrvatskom Jutarnjem listu:

Foto: Printscreen