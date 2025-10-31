Politika

GRUPA BROJČANO RASTE IZ DANA U DAN: Srbi sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu nastavili jutros svoj put iz Kraljeva (FOTO)

В.Н.

31. 10. 2025. u 10:27

PEŠACI sa Kosova i Metohije koji idu ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, a priključili su im se i meštani okolnih mesta, među kojima i jedna gospođa koja je želela da nosi srpsku trobojku i pruži im na ovaj način dodatnu podršku i podstrek.

ГРУПА БРОЈЧАНО РАСТЕ ИЗ ДАНА У ДАН: Срби са Косова и Метохије који пешаче ка Новом Саду наставили јутрос свој пут из Краљева (ФОТО)

Foto: Novosti

Grupa brojčano raste iz dana u dan, prati ih lepo vreme, a plan je da večeras stignu do Preljine. 

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Podsetimo, 60 Srba je u sredu krenulo iz Rudnice na put dug 315 kilometara, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i  sa severa Kosova i Metohije - Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zibinog Potoka.

BONUS VIDEO:

2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja