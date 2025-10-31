GRUPA BROJČANO RASTE IZ DANA U DAN: Srbi sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu nastavili jutros svoj put iz Kraljeva (FOTO)

PEŠACI sa Kosova i Metohije koji idu ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, a priključili su im se i meštani okolnih mesta, među kojima i jedna gospođa koja je želela da nosi srpsku trobojku i pruži im na ovaj način dodatnu podršku i podstrek.

Foto: Novosti

Grupa brojčano raste iz dana u dan, prati ih lepo vreme, a plan je da večeras stignu do Preljine.

Foto: Novosti Tekst potpisa

Podsetimo, 60 Srba je u sredu krenulo iz Rudnice na put dug 315 kilometara, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova i Metohije - Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zibinog Potoka.

BONUS VIDEO:

2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu