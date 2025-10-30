MOĆNA VUĆIĆEVA PORUKA: Pobeđuju oni koji vole Srbiju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima putem društvenih mreža.

Foto: Printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Pogledajte šta stvarno ljudi u Srbiji misle. Vi stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici, da razbijaju zgrade ili neznam šta. Stvarno verujete u to? Nikada nije bilo realno, a sada ponajmanje. Pogledajte dobro brojeve pogledobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće. Što se tiče političkih izbora i svega drugog, tu je pobeda uvek na drugoj strani. Kod ozbiljnih i odgovornih ljudi, onih koji znaju šta je država, onih koji znaju kako se državom upravlja.