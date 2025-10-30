Politika

MOĆNA VUĆIĆEVA PORUKA: Pobeđuju oni koji vole Srbiju

В. Н.

30. 10. 2025. u 16:10

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima putem društvenih mreža.

МОЋНА ВУЋИЋЕВА ПОРУКА: Побеђују они који воле Србију

Foto: Printskrin

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Pogledajte šta stvarno ljudi u Srbiji misle. Vi stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti time što će da tuku nekoga na ulici, da razbijaju zgrade ili neznam šta. Stvarno verujete u to? Nikada nije bilo realno, a sada ponajmanje. Pogledajte dobro brojeve pogledobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće. Što se tiče političkih izbora i svega drugog, tu je pobeda uvek na drugoj strani. Kod ozbiljnih i odgovornih ljudi, onih koji znaju šta je država, onih koji znaju kako se državom upravlja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (31)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja