VUČIĆ O PRODAJI LUKOIL-A: "Mi smo srećni ako su time završili stvari"
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o prodaji Lukoila.
- Video sam već primedbe u zapadnim medijima kako to pripada opet ne znam kome. Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari. Oni imaju značajan broj maloprodajnih objekata u našoj zemlji. Oni uvoze oko 100 hiljada tona naftnih derivata u našu zemlju. Jedan mali problem bi bio rešen. Nama ostaje mnogo veći problem od toga - rafinerija, NIS, nadam se da ćemo to uspeti da rešimo u danima pred nama - naveo je Vučić.
BONUS VIDEO:
"ACO, SRBINE" Velika podrška predsedniku Vučiću ispred Skupštine
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (14)