VUČIĆ O PRODAJI LUKOIL-A: "Mi smo srećni ako su time završili stvari"

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o prodaji Lukoila.

Foto: Profimedia

- Video sam već primedbe u zapadnim medijima kako to pripada opet ne znam kome. Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari. Oni imaju značajan broj maloprodajnih objekata u našoj zemlji. Oni uvoze oko 100 hiljada tona naftnih derivata u našu zemlju. Jedan mali problem bi bio rešen. Nama ostaje mnogo veći problem od toga - rafinerija, NIS, nadam se da ćemo to uspeti da rešimo u danima pred nama - naveo je Vučić.

Foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

"ACO, SRBINE" Velika podrška predsedniku Vučiću ispred Skupštine

