USTAŠKA EVROPA HITA U POMOĆ BLOKADERIMA (VIDEO)
Blokaderi sa Mašinca pozvali su podršku, jer niti znaju šta rade niti šta dalje od njih nalogodavci očekuju.
Pod plaštom parastosa za žrtve tragedije u padu nadstrešnice, 01. novembra u Novom Sadu pridružiće im se Lana Par ispred Evropske studentske unije.
A blokaderi razuma željno očekuju naslednicu ideja Anta Pavelića, očigledno nesvesni svog idiotluka i razmera besmisla svojih odluka i dela.
