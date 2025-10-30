Politika

USTAŠKA EVROPA HITA U POMOĆ BLOKADERIMA (VIDEO)

В.Н.

30. 10. 2025. u 10:35

Blokaderi sa Mašinca pozvali su podršku, jer niti znaju šta rade niti šta dalje od njih nalogodavci očekuju.

УСТАШКА ЕВРОПА ХИТА У ПОМОЋ БЛОКАДЕРИМА (ВИДЕО)

Foto: Printcreen

Pod plaštom parastosa za žrtve tragedije u padu nadstrešnice, 01. novembra u Novom Sadu pridružiće im se Lana Par ispred Evropske studentske unije.

A blokaderi razuma željno očekuju naslednicu ideja Anta Pavelića, očigledno nesvesni svog idiotluka i razmera besmisla svojih odluka i dela.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (24)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi