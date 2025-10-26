Politika

POGLEDAJTE SINOĆNE PRIZORE IZ POŽAREVCA: Reke ljudi na ulicama (VIDEO)

26. 10. 2025. u 17:24

VELIKI broj građana okupio se sinoć u Požarevcu kako bi rekli dosta blokadama i teroru.

Foto: Novosti

Reke ljudi slivale su se niz ulice u Požarevcu, a građani su poslali složnu i jedinstvenu poruku "Dosta je blokada".

Podsetimo, juče su u Požarevcu, Kraljevu i Vranju juče održani skupovi i šetnje građana protiv blokada, na kojima se, prema procenama MUP-a, okupilo oko 39.600 građana, koji su poručili da žele život bez blokada i da se slobodno kreću, rade i uče.

Pogledajte kako je to izgledalo u Požarevcu:

