SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Interesne grupe svakodnevno dolaze u sukob – cilj su jedino fotelje i novac

SUKOBI, sumnje i lične netrpeljivosti sve više razaraju navodno „jedinstvo“ blokaderskih grupa, dok se organizacija ljulja iz temelja.

Netrpeljivost među interesnim blokaderskim grupama iz dana u dan postaje sve očiglednija, a na površinu izlaze duboke podele koje tresu organizaciju iznutra.

Rasprave se vode ne samo na zborovima, već i na društvenim mrežama, u Viber grupama, gde se sve češće mogu čuti optužbe i pretnje.

U nastavku teksta prenosimo jednu od poruka samih blokadera, u kojoj je i više nego očigledno da postoji ogromna netrpeljivost, sumnja i međusobno nepoverenje u redovima opozicije.

- Plenum studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izražava zabrinutost zbog očiglednih pokušaja instrumentalizacije studentskog pokreta od strane interesnih grupa. Primorani smo da konstatujemo da je Evropska unija imala godinu dana da osudi delovanje aktuelnog režima, kao i represiju koja se nad građanima Srbije sprovodi.

- Želimo da ukažemo javnosti da se trenutak u kome je rezolucija Evropskog parlamenta izglasana poklapa sa posetom takozvane Anketne komisije i predstavnika opozicionih političkih stranaka Strazburu. Sve ovo navodi nas na sumnju u dobre namere Evropskog parlamenta prema narodu Srbije.

- Pojedini predstavnici studenata najavili su u medijima da će takozvana Anketna komisija na skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice predstaviti javnosti rezultate svoje istrage. Podsećamo javnost da su se studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka još zimus ogradili od pokušaja takozvane Anketne komisije da se nametne kao procenitelj stepena ispunjenosti studentskih zahteva.

- Ovom prilikom, a poučeni iskustvom sa protesta u Novom Sadu 1. februara, ističemo da je Anketna komisija samoproglašena interesna grupacija bliska opozicionim političkim strukturama, koja nema nikakav legitimitet da u ime studenata procenjuje stepen ispunjenosti naših zahteva i iznosi bilo kakve zaključke. Tanasije Marinković, Ognjen Radonjić, Dejan Šoškić, Vladimir Obradović i drugi članovi takozvane Anketne komisije ne zastupaju glas i interes studenata, već isključivo sebe i sopstvene interese.

- Jedini autentičan izraz volje studenata jesu odluke donete na plenumima. Podsećamo javnost da smo se od svih političkih stranaka i aktivističkih grupa ogradili na samom početku našeg pokreta i da pri tome ostajemo i sada. Apelujemo na sve studente da se u što većem broju vrate na plenume i time osiguraju da borba za ispunjenje studentskih zahteva ostane živa.

- Podsećamo javnost da su osnovna načela našeg organizovanja u borbi za ispunjenje studentskih zahteva – praktikovanje direktne demokratije kroz plenumsko organizovanje i nezavisnost našeg delovanja od političkih stranaka i aktivističkih grupa. Sve što se s tim načelima kosi, u suprotnosti je sa izvornim duhom studentskog pokreta.

Solidarno do ispunjenja zahteva,

Plenum studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

