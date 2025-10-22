BRNABIĆ O REZOLUCIJI EP: Za ovu Rezoluciju glasalo 457 evroposlanika, manje 4 nego za prethodnu, a protiv i uzdržanih bilo skoro duplo više

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u Briselu govorila je i o rezoluciji EP.

-Ja se ne bih složila da je ta rezolucija nikad oštrija. Mi smo imali mnogo gore rezolucije EP. Mislim da je prethodna vanredna EP koja je bila nakon izbora 2023. godine za mene bila mnogo mnogo oštrija i mnogo gora nego ova rezolucija. Zato što je tom rezolucijom EP pozvao da se u Srbiji sprovede, kako oni kažu, nezavisna istraga o izborima, i da mi praktično, damo, da se odreknemo važnog dela suveriniteta u korist nekih stranaca koji bi vodili istragu i ispitivali naše građane. To je bilo mnogo oštrije i mnogo neprihvatljivije od bilo čega što sam mogla da pročitam u ovoj rezoluciji. Ali svakako i ranije rezolucije EP svaka ona u kojoj se pominjalo da Srbija mora da prizna tzv. Kosovo i da se pozivaju 5 nepriznavača država članica da bez odlaganja promene svoju odluku i priznaju tzv. Republiku Kosovo su mnogo više neprihvatljivije rezolucije EP.

- Ovde mi se nije svidelo mnoštvo stvari, mislim da je sramota za EP da se igra sa stvarima kao što je zvučni top ili bilo kakvo zvučno oružje. Ne može EP da se bavi tračevima, ako su došli do toga, onda to zaista, rekla bih,nije kredibilno za EP. Da ne zalazim dalje i dublje u to. Ono što je meni zanimljivo i što vidim da nikako ne pominju ovi tajkunski blokaderski mediji, a ni ne pominju ove sve partije bivše vlasti, a koji su se toliko borile za još jednu rezoluciju protiv SRbije a to je da su oni prošli u tom glasanju mnogo mnogo gore nego što su prošli u prethodnom. Kada pogledate, recimo, za ovu rezoluciju ,poredite broj glasova za prethodnu vanrednu rezoluciju koju je usvajao EP recimo,tada je protiv rezulucije, bilo samo ako se ne varam 53 poslanika EP. Glasalo je protiv OVE rezulucije danas 103 poslanika Evropskog parlamenta. Oni su uspeli takvom politikom koja je nekredibilna, neracionalna, apsolutno jednostrana, protiv Srbije, oni su uspeli da podignu broj EP koji nisu uzdržani, nego glasaju protiv rezolucije sa 53 koliko ih je glasalo za prethodnu, na 103 koliko ih je glasalo danas protiv ovakve rezolucije. Ja smatram da je to jako dobro i jako pozitivan signal evroparlamentaraca prema Srbiji. Duplirao se čak broj evroparlamentarca koji su uzdržani, a smanjijo se broj evroparlamentaraca koji je glasao za rezoluciju. Prošli put je za glasalo 461 evroparlamentarac sad je glasalo 457 ako se ne varam, tako da kada pogledate njihove brojeve, to pokazuje ustvari potpunu drugačiju sliku od one koju oni žele da predstave - dodala je.