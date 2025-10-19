Politika

KURTIJEVI SPECIJALCI RAZBIJALI VRATA NA SRPSKIM KUĆAMA! Sedmoro Srba privedeno u Zubinom Potoku i Zvečanu - Opsadno stanje trajalo satima

Dragana ZEČEVIĆ

19. 10. 2025. u 12:47

U NASTAVKU brutalne fizičke i pravne represije prema srpskom narodu, Aljbin Kurti je jutros naredio akciju hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu u kojoj je privedeno sedmoro naših sunarodnika.

КУРТИЈЕВИ СПЕЦИЈАЛЦИ РАЗБИЈАЛИ ВРАТА НА СРПСКИМ КУЋАМА! Седморо Срба приведено у Зубином Потоку и Звечану - Опсадно стање трајало сатима

foto printskrin

"Njegove policijske falange upale su jutros oko šest sati u ove dve mirne srpske opštine na severu Kosova i Metohije, uz specijalne jedinice pod punim naoružanjem, kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima".

Ovo je danas saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju dodajući da je opsadno policijsko stanje i uzmemiravanje Srba trajalo više sati, a da su tokom ove brutalne akcije, Kurtijevi specijalci porazbijali vrata na srpskim kućama, vršeći pretres i premetačinu, uz arbitrarna privođenja naših sunarodnika.

- Njima će biti obezbeđena pravna pomoć, a i njihovom provođenju obavestićemo i međunarodne predstavnike. Reč je o odmazdi Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, zbog pobede srpskog naroda na nedavno završenim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla koje Kurti želi da kompenzuje preko leđa srpskog naroda - zaključuje se u sapšštenju Kancelarije za Kosoovo i Metohiji.

Inače, jutros su naoružani tzv. ksoovski specijalci sa oklopnim vozilima upali u opštine Zubin Potok i Zvečan gde su kako je saopšteno iz tzv. kosovskog specijalnog tužilaštva izvršili pretres na više lokacija, zbog sumnji u navodno počinjena teška krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoba povezanih sa njima i teško ubistvo i napad na službeno osoblje tokom obavljanja službene dužnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema svedočenju meštana na terenu se nalaze naoružani specijalci sa vozilima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE MOĆI: Dve rečenice
Politika

0 0

NEĆE MOĆI: Dve rečenice

PROŠLE nedelje izgovorene su dve rečenice koje jasnije od svih govora, tekstova, analiza pokazuju kakvo je stanje na našoj medijskoj i političkoj sceni.

19. 10. 2025. u 11:15

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!