KURTIJEVI SPECIJALCI RAZBIJALI VRATA NA SRPSKIM KUĆAMA! Sedmoro Srba privedeno u Zubinom Potoku i Zvečanu - Opsadno stanje trajalo satima

U NASTAVKU brutalne fizičke i pravne represije prema srpskom narodu, Aljbin Kurti je jutros naredio akciju hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu u kojoj je privedeno sedmoro naših sunarodnika.

foto printskrin

"Njegove policijske falange upale su jutros oko šest sati u ove dve mirne srpske opštine na severu Kosova i Metohije, uz specijalne jedinice pod punim naoružanjem, kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima".

Ovo je danas saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju dodajući da je opsadno policijsko stanje i uzmemiravanje Srba trajalo više sati, a da su tokom ove brutalne akcije, Kurtijevi specijalci porazbijali vrata na srpskim kućama, vršeći pretres i premetačinu, uz arbitrarna privođenja naših sunarodnika.

- Njima će biti obezbeđena pravna pomoć, a i njihovom provođenju obavestićemo i međunarodne predstavnike. Reč je o odmazdi Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, zbog pobede srpskog naroda na nedavno završenim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla koje Kurti želi da kompenzuje preko leđa srpskog naroda - zaključuje se u sapšštenju Kancelarije za Kosoovo i Metohiji.

Inače, jutros su naoružani tzv. ksoovski specijalci sa oklopnim vozilima upali u opštine Zubin Potok i Zvečan gde su kako je saopšteno iz tzv. kosovskog specijalnog tužilaštva izvršili pretres na više lokacija, zbog sumnji u navodno počinjena teška krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoba povezanih sa njima i teško ubistvo i napad na službeno osoblje tokom obavljanja službene dužnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema svedočenju meštana na terenu se nalaze naoružani specijalci sa vozilima.