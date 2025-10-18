PREFINJENA IGRA: Šešelj nikad jasniji

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kaže da mi Srbi moramo neprekidno da vodimo računa da ne naljutimo Rusiju.

Foto: Printskrin Informer TV

- Diplomatija je jedna prefinjena igra koja zahteva punu koncentraciju, punu staloženost i poštenje. Onaj ko vara u diplomatiji na kraju uvek loše prolazi - upozorio je Šešelj na Informer TV.

Kad je u pitanju vojna neutralnost, Šešelj upozorava da se niko nije obavezao da je poštuje. Podsetio je da Austrija ima vojnu neutralnost garantovanu ugovorom, ali da se igra sa tim jer hoće da uđe u NATO.