Politika

FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava

В.Н.

18. 10. 2025. u 13:15

POTPREDSEDNICA Foruma pravnika Srbije, Ana Đurašković, koja se trenutno nalazi u Briselu gde prati aktivnosti Evropske komisije u pogledu zakonitosti i transparentnosti izbornih procesa, saopštila je da sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava i ozbiljno narušava principe fer i poštenih izbora u javnom tužilaštvu.

ФОРУМ ПРАВНИКА СРБИЈЕ: Спречавање кандидатуре јавног тужиоца Николе Ускоковића представља повреду његовог изборног права

foto: Forum pravnika Srbije

Prema njenim rečima, Evropska unija posebno insistira da se u zemljama kandidatima za članstvo, poput Srbije, izbori u pravosudnim institucijama sprovode u skladu sa vladavinom prava, bez političkog i institucionalnog pritiska, uz puno poštovanje jednakih uslova za sve kandidate.

- Odluke Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva od 9. i 10. oktobra, kojima se javnim tužiocima ograničava pravo da predlažu kandidate samo u tužilaštvima u kojima su izabrani, predstavljaju očigledno kršenje Pravilnika koji je usvojio sam Savet. Izborna komisija nije ovlašćena da menja propise, već da ih sprovodi. Takvo postupanje je suprotno osnovnim načelima izbornog postupka i predstavlja povredu samostalnosti javnog tužilaštva i kršenje osnovnih izbornih principa tužilaštva - izjavila je Đurašković.

Ona je dodala da Vrhovni javni tužilac, gospođa Zagorka Dolovac, nema ovlašćenja da se na bilo koji način meša u izborni proces, a da svaki pokušaj uticaja na rad Izborne komisije ili kandidate predstavlja kršenje tužilačkih propisa i suprotstavlja se standardima koje je uspostavila Evropska unija.

Evropska komisija, kao i pravosudna tela EU, u svojim mišljenjima su više puta naglasili da je nezavisnost i samostalnost tužilaštva ključna za vladavinu prava. Svaka intervencija koja dovodi u pitanje zakonitost izbora predstavlja korak unazad u evropskim integracijama Srbije,“ zaključuje potpredsednica Foruma pravnika Srbije.

Forum pravnika Srbije poziva Visoki savet tužilaštva da hitno sazove vanrednu sednic, te poništi sporne odluke Izborne komisije, a javnom tužiocu Nikoli Uskokoviću omogući da ostvari svoje izborno pravo kao kandidat za novi saziv Visokog saveta tužilaštva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAVNO NASILJE U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA: Odbijena kandidatura, sukob interesa, kršenje zakona
Politika

0 0

PRAVNO NASILJE U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA: Odbijena kandidatura, sukob interesa, kršenje zakona

DVA člana Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) danas su zbog samovolje predsednika Izborne komisije i kršenja člana 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, zatražili hitnu vanrednu sednicu VST kako bi se sprečilo dalje nezakonito i pristrasno postupanje Komisije u procesu izbora za buduće članove VST koji su zakazani za 23. decembar.

18. 10. 2025. u 11:01

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: Crno-beli silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli

PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli