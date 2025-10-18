FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava

POTPREDSEDNICA Foruma pravnika Srbije, Ana Đurašković, koja se trenutno nalazi u Briselu gde prati aktivnosti Evropske komisije u pogledu zakonitosti i transparentnosti izbornih procesa, saopštila je da sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava i ozbiljno narušava principe fer i poštenih izbora u javnom tužilaštvu.

foto: Forum pravnika Srbije

Prema njenim rečima, Evropska unija posebno insistira da se u zemljama kandidatima za članstvo, poput Srbije, izbori u pravosudnim institucijama sprovode u skladu sa vladavinom prava, bez političkog i institucionalnog pritiska, uz puno poštovanje jednakih uslova za sve kandidate.

- Odluke Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva od 9. i 10. oktobra, kojima se javnim tužiocima ograničava pravo da predlažu kandidate samo u tužilaštvima u kojima su izabrani, predstavljaju očigledno kršenje Pravilnika koji je usvojio sam Savet. Izborna komisija nije ovlašćena da menja propise, već da ih sprovodi. Takvo postupanje je suprotno osnovnim načelima izbornog postupka i predstavlja povredu samostalnosti javnog tužilaštva i kršenje osnovnih izbornih principa tužilaštva - izjavila je Đurašković.

Ona je dodala da Vrhovni javni tužilac, gospođa Zagorka Dolovac, nema ovlašćenja da se na bilo koji način meša u izborni proces, a da svaki pokušaj uticaja na rad Izborne komisije ili kandidate predstavlja kršenje tužilačkih propisa i suprotstavlja se standardima koje je uspostavila Evropska unija.

Evropska komisija, kao i pravosudna tela EU, u svojim mišljenjima su više puta naglasili da je nezavisnost i samostalnost tužilaštva ključna za vladavinu prava. Svaka intervencija koja dovodi u pitanje zakonitost izbora predstavlja korak unazad u evropskim integracijama Srbije,“ zaključuje potpredsednica Foruma pravnika Srbije.

Forum pravnika Srbije poziva Visoki savet tužilaštva da hitno sazove vanrednu sednic, te poništi sporne odluke Izborne komisije, a javnom tužiocu Nikoli Uskokoviću omogući da ostvari svoje izborno pravo kao kandidat za novi saziv Visokog saveta tužilaštva.