DRŽAVA KREĆE U BORBU ZA JEFTINIJE LEKOVE: Vučić najavio - Ako farmaceutske kuće ne žele, uvozićemo više generičkih lekova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink.

Foto: Printskrin

- Ponosan sam na to što gradimo - rekao je predsednik.

- To će se teško ponoviti u budućnosti, zapamtiće ljudi ovo doba - dodao je on.

- Stvar koju ćemo da radimo u narednom periodu pored svih mera koje smo preduzimali da bismo olakšali život građanima, idemo na nešto još novo - da pokušamo da razgovaramo sa farmaceutima oko sniženja lekova. Ako to ne žele, uvozićemo više generičkih lekova. Dakle iste supstance, isti sastojci samo drugačija firma.- rekao je on.

Dodao je i da Rusi razvijaju vakcinu protiv raka, drugačiju od svih do sada.

- Imamo veliki broj ljudi koji je oboleo od raka - naveo je on.

- Oni imaju već 30 ljudi u terminalnoj fazi kojoj pokušavaju da pomognu. Ona pomaže bolesnim ljudima. Oni veruju da bi to moglo da bude oko 80% uspešno. Mi ćemo se uključiti sa njima u proces kada oni budu spremni, kada oni budu dozvolili sve - naveo je Vučić.

Kaže da je u pitanju jedan ozbiljan proces.

- Ne možemo da proizvodimo još, Rusi nisu doneli sve ddozvole, ne možemo da se igramo sa tim. Pripremićemo i lekare, i odeljenja, i da tu budemo spremni da možemo da prihvatimo to. Manja radijacija koja je korišćena krajem devedesetih, 99. godine - izotopi uđu u organizam i polako stvaraju maligna oboljenja. Ja sam ovo laički objasnio kako sam čuo. Ono što znam je da imamo veći broj malignih oboljenja nego ljudi u susednim zemljama. To je i na terenima gde je bilo manji broj akcija NATO i posebno tamo gde imamo veći nivo akcija. Moramo da pokušamo da lečimo ljude. Ulažem velike nade da će ta vakcina za godinu i nešto, do kraja sledeće godine biti dostupna našim građanima. To ne zavisi od mene, ali na nama je da sve to obezbedimo i onda ćemo dobiti deo supstance od njih da možemo sami da proizvodimo, kao što se to radilo u vreme korona virusa, a onda ćemo da se osposobimo da sami to radimo. Cena tog jednog preparata je 100 hiljada evra. Mora da bude toliko skupo, ali je toliko značajno da bismo mi bili spremni da izdvojimo toliki novac da lečimo hiljade i hiljade pacijenata. Ako se pokaže delotvorno ta cena će ići još gore. Pošto to ljudi ne mogu da izdvoje da plaćaju, videćemo kako da država tu pomogne. Ja sam pod utiskom, za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema. Ja sam toliko bio srećan što ovu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima - zaključio je on.

