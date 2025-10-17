MALI IZ VAŠINGTONA: Rejting agencije su nas ocenile da smo stabilni, imamo 4 milijarde evra na računu

MINISTAR finansija Siniša Mali govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printscreen

Ministar je na početku istakao da su veoma važni razgovori u Vašingtonu i da je imao razgovor takođe sa sve tri rejting agencije, sa Fičom, Es En Pijem i Mudisom.

- Srbija je jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU a koja ima investicioni kreditni rejting. Mi smo jedina zemlja na području Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting. Za građane da znaju to znači da su nas te rejting agencije ocenile i da smo u grupi onih zemalja koje su bezbedne, stabilne i sigurne za investije što nam se desilo prvi put u istoriji.

- Pogledajte jednu Srbiju uprkos blokadama mi i dalje rastemo, nama će stopa rasta ove godime biti 2.3 - 2.4 odsto. Imamo najveće ikada devizne rezerve, najveće rezerve u zlatu, najnižu ikada stopu nezaposlenosti i najvišu stopu zaposlenosti. Imamo skoro četiri milijarde evra na računu i uprkos svemu i globalnim izazovima i internim problemima nama je udeo javnog duga u BDP-u 43 odsto.

Ministar je istao da se država ne igra i da to građani vide nakon čega je podsetio na Vučićevu posetu tunela na Moravskom koridoru.

- Gradimo brze puteve, brza pruga koja je otvorena pre desetak dana, gradimo škole, bolnice, ulažemo u našu energetiku. Sve to radimo vodeći računa o svakom dinaru. Zato su nam razgovori sa ovim agencijama važni, oni to treba da potvrde, i svaki put kada se neki novi izveštaj od tih agencija pojavi a da je pozitivan za Srbiju to za građane Srbije znači više investicija, više fabrika, bolji položaj, a nakon toga veće plate i penzije.

Ministar je poručio da je imao i dobar sastanak sa potpredsednicom Svetske banke Antonelom Basani.

- Svetska banka u ovom trenutku ima negde 4.6 milijardi evra ratifikovanih sporazuma sa Srbijom u oblasti digitalizacije, energetike, poljoprivrede, reforme poreske samouprave. Jako je važno da imamo dobre odnose za svetskom bankom i MMF-om jer to daje kredibilitet svemu.