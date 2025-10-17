"OVO JE NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI" Vučić na "Iriškom vencu": Mačva i Srem će biti ispresecani putevima (VIDEO

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma.

Foto printskrin TV Pink

Obraćanje Vučića

- Mnogo sam srećan što smo danas ovde. Ovaj tunel biće duži i od Munjinog brda, na ponos svih građana. To je nešto zbog čega se bavite ovim poslom i za šta živite. Hvala kineskim partnerima. Da se zahvalim građanima Srbije što su imali poverenje. Primetićete da će i ovo da kriju u regionu, zato što nije dozvljono da jedna Srbija napreduje tom brzinom. Želim da vas obavestim da smo imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici. Krenućemo i prema Nišu da gradimo brzu prugu. Imaćemo jednu od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope. Danas će u jeku sankcija prema NIS-u i dizel i benzin da pojeftine - kazao je.

Komentar na susret Putina i Trampa u Budimpešti.

- To je pitanje za koje je potrebna duga i ozbiljna analiza. Ja nisam od onih koji čim vide da se nešto desilo, sve znaju. To je dobra vest da se razgovaral o miru. Što više razgovarate, postoji šansa da se do mira dođe. Posebno sam srećan što su izazvali naše prijatelje za domaćina. Siguran sam da ta lokacija nije slučajno odobrana. Ja ću se videti u ponedeljak ili sredu sa Orbanom. To će opredeliti budućnost sveta. Verujem da će razovarati i o drugim stvarima, o energetskoj mapi sveta. Ima u svetu nešto što sam juče naučio od mojih kineskih prijatelja, vi mislite da ste rešili problem ako ste nekom zapretili i oni vas poslušali. Samo ste ga stavili pod tepih. Očekujem narednih dana žestok pritisak da do takvog sastanka ne dođe. Veoma komplikovano, potrebno mi je mnogo vremena. Ostaje meni vreme da to analiziram.

O navodnom prebijanju studentkinje Anje Pušković

- To je nešto što možete da očekujete, pošto im je sve propalo, moraju da izmišljaju laži. Meni je žao tu što glavna tema u svakom od tih pokušaja da se izvede obojena revolucija, davno sam vam rekao da nema ništa od toga, ne postoji više mogućnost. Morate da imate takav pokret da ima široku dominaciju u organima prinude, to više nije slučaj ni blizu, tako da bezveze su pokušaji. Bezveze se trude da od sebe prave žrtvu. Neko ih tuče, maltretira, iako ih niko nije pipnuo. Reč je o devojci, borcu, koja je sportistkinja. Izmišljena priča da je bila u policijskoj stanici. Nije bila, jer bi tu tragovi postojali. Žao mi je zbog tih napada na policiju. Kao što mi je žao što je policija zloupotrebila svoja ovlašćenja i onim što je davala snimke svuda po gradu, na svakom mestu, od svakog novinara do svakog političara, oko porodice Savić i time zajedno sa medijima pokušali da unište jednu porodicu. To je problem, jer taj čovek se javio policiji želeći da ga država zaštiti, a ne da mu uništi život. Policija inače demonstrante pazi kao malo vode na dlanu, po nalogu kompletnog državnog rukovodstva. Da se naviknete na te laži, svašta će izmisliti, sada će izmisliti video top, bio je zvučni, ali nema ništa od tog posla. Bavimo se nekim ozbiljnijim temama.

O događaju u Smederevu

O događaju u Smederevu, kada su nasrnuli na policiju i pokušali da seku šine, kao i izjavi Zorana Đajića da će da "završiti u Zabeli", Vučić kaže:

- Trebala je da ih pusti i sve ih pohapsi. Samo ih pustite. Možda ću ja završiti u Zabeli, ali vaservaga kod njega nikada neće da radi. Možda ću ja da završim gde god hoćete, al on da ga neko vrati u vinkl, teško. Da ga pitam šta je radio sa nadstrešnicom? Napravila je veliku grešku policija, trebalo je da ih pusti i sve pohapsi. Koliko ti moraš da budeš oboleo da sečeš šine? Šta li je u tvojoj glavi, osim slame?

O tome da je "poslao pogrešnog čoveka u Bundestag", kaže:

- Volim tu dozu samoobmanjivanja kod naših političkih protivnika. Najvažniji deo u nečijem uspehu je da sagledate realnost, ispravljate svoje greške, vidite gde stvarno stojite i da onda napredujete. Ako sebe ubeđujete u suprotno, živite u svojim mehurima laži. Tu uspeha nema. Ako vi stavrno mislite da je Ana Brnabić trebala da ima sastanak sa šefom Bundestaga, nije. Imala je sastanak sa najvažnijim ljudima iz CDU. To je sestrinska partija SNS. Odlično obavila taj posao i one koji su vodili hajku prema SNS, a to su poslanici Zelenih, izuzetno se ponašala, i odnela pobedu. Oni nisu ni želeli da se ona pojavi, ali je CDU zahtevao, po pravilu da se čuje druga strana. Onda su rekli - vi nazivate te ljude izdajnicima, što ja nisam nikada. Onda je Anapokzala podatke sa njihovih zvaničnih naloga, gde me optužuju da sam veleizdajnik. Onda su ljudi u Bundestagu bili šokirani, jer imaju novinare i neke druge koji prenose potpuno suprotne informacije. Ali je to tako.

O izjavama Bojana Pajtića da je "kriminalac, ubica, bahat", Vučić odgovara:

- A on je u vinklu sasvim, kao gospodin Đajić, a ja ne mogu da govorim tako teške reči. Kada on govori takve stvari, ja uvek razmišljam o jednom pojmu - autoprojekcija. Znate, ja sam morao da se popnem, to je bila 2013. ili 2014., neke su demonstracije bile i oni su išli niz Kneza Miloša, pošto im je ta padina najlepša za slikanje, ima ih 2.000, a oni kažu 200.000, na čelu kolone Pajtić i oni viču "Vučiću, pederu", ja šta da radim, zajedno sa njima "Vučiću, pederu"... Možda sve to jesam, ali ovo gradi Vučić, a Pajtić ništa nije ni započeo. Ja sam srećan, što onaj koji nije peder, za razliku od mene, će moći slobodno da prolazi ovim putevima, tunelima i da uživa u njima.

O opozicionim medijima

- Juče su bili nervozni, stigla vest da je Šolak izgubio na arbitraži u Holandiji. Oni ne slušaju svog stvarnog gazdu, nego nekog drugog ko kaže da će da povrati i da ponovo bude gazda. Što nije baš normalno. Niti gledam tu televiziju, niti hoću. Hoću, koliko je moguće da se koncentrišem na donošenje strateških odluka i da ostanem normalan, hoću da me ne obuzima bes i osvetničko raspoloženje, hoću da brinem o njima kao i svim drugim građanima.

Probijanje desne tunelske cevi

Predsednik prisustvuje probijanju desne tunelske cevi u dužini od 1,3 metara.

Vučić obišao radove

Vučić je po dolasku upitao koliko je još ostalo, na šta mu je rečeno da je ostalo 1,3 metra, koja će biti probijena danas.

- Reč je o dužoj cevi, koja je dugačka 3,5 kilometara, 32 kilometra završavamo do kraja sledeće godine. Radi se most uporedo, ovo je velika stvar za zapadnu Srbiju, povezaće Loznicu i Šabac, ali i Šid. Bitno je i ljudima koji idu u bilo koju zemlju na zapad. Sve postaje umreženo, Mačva i Srem će biti ispresecani putevima. Ostaje još Smajli da se uradi, da imate vezu sa Vrbasom, Kulom. Onda je to ogromna promena - kazao je.

Vučić je govorio i o putu Beograd - Zrenjanin.

- Mnogo će da znači za taj beogradski deo, ali će mnogo da znači i za Ečku, Opovo, ceo Zrenjani, ali i Srednji Banat, ali i za Melence i Kikindu. Nekada se iznenadite šta smo uspeli kada ceo svet ima problema.

- Ovo je najduži tunel u Srbiji, preći će Munjino brdo i Laz. Za Irig je to strašno važno. Irig je prelepo mesto, ali je imao oronule fasade. Želja predsednika opštine Tihomira Stojakovića bila je da, uz Karlovce, bude vinska prestonica Srbije. Izgradnja tunela rasteretiće prolaz kamiona iz centra grada, a da ne govorim o nacionalnom parku Fruška gora.

Vučić je kazao da će ceo Fruškogorski koridor biti završen u 2027. godini.

Rekao da će ceo taj deo, osim 12 kilometara, u dužini od 32 kilometra biti završen do kraja sledeće godine.

- A onih 12 kilometara oko Paragova biće završeno 2027 - naveo je predsednik.

Predsednik je istakao važnost Smajlija.

- Smajli je mnogo važan zato što povezuje Bački breg. U Sombor je teško stići, gužve kroz Crvenku, Kulu...Sa ove strane auto-puta su Srbobran, Bečej... Spojićemo severozapadni deo zemlje sa severoistočnim. Time imamo tu severnu tangentu.

Vučić je kazao da se nije stalo ni sa jednim projektom.

- Sada ćemo da otvorimo Vrnjačka Banja - Vrba. Završićemo sve do ulaza u Kraljevo iz pravca Kruševca. Nadam se da ćemo do Vidovdana da uradimo Čačak - Kraljevo. Kuzmin- Sremska Rača ćemo da pustimo sledeće godine, 19, 1 kilometar, Slepčević-Badovinci još 15 kilometara. Ostalo je da vidimo to oko Užica, kako ćemo sa Kadinjačom.

Predsednik je kazao da sledi mnogo posla.

- Kada god gradite, uvek želite još više. Sombor bi imao trostrulo više poseta da imaju auto-put. To je jedan od apsolutno najlepših građana. Meni čak lepši od Novog Sada - kazao je.

Predsednik je ukazao na važnost puta od Požege prema crnogorskoj granici.

- Trebaju nam obilaznice oko mnogih gradova. Da završimo obilanicu oko Beograda treba nam dve milijarde da završimo sve. Kod nas su fantastično održavani auto-putevi i brze saobraćajnice, godišnje ulažemo za to 400 miliona evra. Moramo da nađemo rešenja kada nešto uradimo, onda i to održavamo. To što izradimo auto-put, vremenski uslovi i mnogo vozila uništavaju puteve. Radi se na mnogo mesta, kada je u pitanju održavanje. Kako su pričali za Munjino brdo i Laz... Svi prolaze tamo. Da vidite koliko života sačuvamo na godišnjem nivou izgardnjom auto-puteva. Mi seljaci obilazimo Srbiju i sve puteve. Kada staneš iza kamiona, ne možeš da ga obiđeš na Fruškoj gori nikako.

- Ovo je na ponos Srbije, svaki čovek da se oseća ponosnim. Ovo je naša zemlja - kazao je.