"DOGOVORILI SMO NAŠ SUSRET U NAREDNIH SEDAM DANA" Vučić posle razgovora sa Viktorom Orbanom

В. Н.

16. 10. 2025. u 23:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

ДОГОВОРИЛИ СМО НАШ СУСРЕТ У НАРЕДНИХ СЕДАМ ДАНА Вучић после разговора са Виктором Орбаном

Foto: Printskrin

- Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika RF Vladimira Putina.

Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.

Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana - napisao je Vučić na Instagramu.

