"DOGOVORILI SMO NAŠ SUSRET U NAREDNIH SEDAM DANA" Vučić posle razgovora sa Viktorom Orbanom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
- Razgovarao sam večeras sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kome sam čestitao na organizaciji velikog mirovnog sastanka između predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika RF Vladimira Putina.
Poželeo sam mu mnogo uspeha i izrazio uverenje u besprekornu organizaciju ovog istorijskog događaja.
Razgovarali smo i o unapređenju bilateralnih odnosa i dogovorili naš susret u narednih sedam dana - napisao je Vučić na Instagramu.
