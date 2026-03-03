Politika

VUČIĆ POSETIO DAČIĆA U BOLNICI: Predsednik jutros u Kliničkom centru - ministar skinut sa respiratora

В. Н.

03. 03. 2026. u 09:20

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić posetio je jutros ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

ВУЧИЋ ПОСЕТИО ДАЧИЋА У БОЛНИЦИ: Председник јутрос у Клиничком центру - министар скинут са респиратора

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Poseti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Podsetimo, Dačić je juče skinut sa veštačke ventilacije.

Ministar Lončar izjavio je juče da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

- Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče će to podrobnije objasniti u toku dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASPEĆE VUČIĆA FITILJ ZA NASILJE: Da li su performansom blokadera u Nišu namerno pređene sve granice dobrog ukusa i regularne političke borbe
Politika

0 14

RASPEĆE VUČIĆA FITILJ ZA NASILJE: Da li su performansom blokadera u Nišu namerno pređene sve granice dobrog ukusa i regularne političke borbe

SCENA sa protesta u Nišu na koji su pozvali deo blokadera i opozicije - lutka sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, postavljena u simboličnoj predstavi raspeća uz natpis "novomučenik" - otvorila je novu rundu političkih, društvenih, ali i bezbednosnih tenzija u zemlji, posebno posle informacija o hapšenju osumnjičenih iz Kraljeva za planiranje državnog udara i atentat na šefa države i članove njegove porodice.

03. 03. 2026. u 08:06

Politika
Tenis
Fudbal
RASKINUO UGOVOR: Evo ko je za Milana Stankovića platio 50.000 evra da izađe iz Granda

RASKINUO UGOVOR: Evo ko je za Milana Stankovića platio 50.000 evra da izađe iz "Granda"