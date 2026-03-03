VUČIĆ POSETIO DAČIĆA U BOLNICI: Predsednik jutros u Kliničkom centru - ministar skinut sa respiratora

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić posetio je jutros ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Poseti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Podsetimo, Dačić je juče skinut sa veštačke ventilacije.

Ministar Lončar izjavio je juče da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

- Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče će to podrobnije objasniti u toku dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

(Kurir)