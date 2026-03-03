KINEZI HITNO POZVALI IRAN Teheran momentalno opleo po Americi: "Po drugi put su pokrenuli rat protiv nas"
Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji, razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem.
Arakči je kineskog kolegu obavestio o najnovijoj situaciji u regionu, rekavši da su Sjedinjene Američke Države (SAD) drugi put pokrenule rat protiv Irana tokom pregovora između Irana i SAD.
Tokom ove runde pregovora postignut je bio pozitivan napredak, ali postupci američke strane prekršili su međunarodno pravo, gazeći crvene linije iranske strane. Iranska strana nema drugi izbor, mora u potpunosti da se brani sama. Kineska strana je, kako je istakao, javno izrazila pravedan i pravičan stav i nada se da će nastaviti da igra pozitivnu ulogu u sprečavanju eskalacije regionalnih tenzija.
Vang Ji je ponovio principijelan stav Kine prema trenutnoj situaciji u Iranu, rekavši da Kina ceni tradicionalno prijateljstvo Kine i Irana, podržava Iran u odbrani suvereniteta, bezbednosti, teritorijalnog integriteta i nacionalnog dostojanstva, kao i u zaštiti svojih legitimnih i zakonitih prava i interesa.
Vang Ji je rekao da je Kina već pozvala SAD i Izrael da odmah prekinu vojne akcije, spreče dalju eskalaciju tenzija i spreče širenje sukoba na ceo Bliski istok.
"Verujemo da iranska strana, koja je trenutno u teškoj i složenoj situaciji, može održati stabilnost države i društva, obratiti pažnju na razumne brige susednih zemalja i zaštititi bezbednost kineskih građana i institucija u Iranu", rekao je Vang.
Arakči je dodao da je iranska strana spremna da uloži sve napore kako bi obezbedila bezbednost kineskog osoblja i institucija.
(Kineska medijska grupa)
