BOLEST BLOKADERA I N1! Hvale se da je normalno uništiti prugu i ugroziti živote ljudi! (VIDEO)
U Smederevu je policija sprečila blokadere da demontiraju železničku prugu i ugroze živote građana. Incident pokazuje koliko su blokade opasne i koliko je neodgovorno ponašanje učesnika hvaliti na medijima poput N1.
U Smederevu je došlo do ozbiljne opasnosti po građane kada se okupila grupa blokadera koje je predvodio Pokret Tvrđava. Incident je eskalirao kada je deo okupljenih pokušao da demontira deo železničke pruge, čime su direktno ugrozili život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
- U jednom trenutku došlo je do guranja između građana i policije koja je nakon uvodnih obraćanja prišla i sprečila Nikolu Krstića iz pokreta Tvrđava da iz automobila uzme sredstva potrebna za uklanjanje pruge. - sramno je konstatovala voditeljka.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)