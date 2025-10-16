BOLEST BLOKADERA I N1! Hvale se da je normalno uništiti prugu i ugroziti živote ljudi! (VIDEO)

U Smederevu je policija sprečila blokadere da demontiraju železničku prugu i ugroze živote građana. Incident pokazuje koliko su blokade opasne i koliko je neodgovorno ponašanje učesnika hvaliti na medijima poput N1.

Foto: Printskrin/N1

U Smederevu je došlo do ozbiljne opasnosti po građane kada se okupila grupa blokadera koje je predvodio Pokret Tvrđava. Incident je eskalirao kada je deo okupljenih pokušao da demontira deo železničke pruge, čime su direktno ugrozili život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

- U jednom trenutku došlo je do guranja između građana i policije koja je nakon uvodnih obraćanja prišla i sprečila Nikolu Krstića iz pokreta Tvrđava da iz automobila uzme sredstva potrebna za uklanjanje pruge. - sramno je konstatovala voditeljka.