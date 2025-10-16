TRI NAJVEĆE LAŽI BLOKADERA: Ovako su brutalno obmanjivali javnost

MESECIMA se blokaderi služe lažima, prevarama i obmanjivanjem javnosti, kako bi se destabilizovala država, napravile podele u društvu, stvorila atmosfera koja vodi u agresiju i rušenje ustavnog poretka države.

Foto: Profimedia

U moru laži, tri su se posebno ističu - neistine o zvučnom topu, o pretučenom dečaku u Valjevu i devojci Anji Pušković, koja je navodno pretučena u policijskoj stanici.

Kako je istakao lider SNS-a Miloš Vučević, tokom današnjeg obraćanja javnosti, reč je o "tri najveće, najkrupnije laži".

1. Zvučni top

Posle skupa u martu mesecu, tačnije 15. marta, pojavila se laž o zvučnom topu, da je država, aludirajući na predsednika Aleksandra Vučića, naredila upotrebu uređaja, koji nikada nije ni korišćen, i zdravstveno ugrozila građane na tom skupu. Ljudi se potom, tek posle 48 sati javljaju lekaru, zbog navodnih posledica od upotrebe zvučnog topa. Da je reč o još jednoj besmislici u nizu, potvrdio je i FSB.

2. Dečak iz Valjeva

Sledeća u nizu laži bila je da je u Valjevu prebijen, a nakon toga i da je preminuo 16-godišnji dečak. Navodno je policija pretukla dečaka, a onda su opozicioni mediji izveštavali i da je dečak preminuo od posledica prebijanja.

3. Pretučne devojka Anja Pušković

Poslednja u nizu blokaderskih obmana vezana je za devojku Anju Pušković, koja je, prema navodima blokadera, kidnapovana od strane policije i tamo mučena i maltretirana. Kako su isticali, devojka je praktično oteta, kidnapovana, držana protivzakonito u policiji i pretučena, policija je primenila neprimerenu silu, nezakonito postupala samo zato što je ona podržavala blokade ili bila deo neke blokaderske organizacije.

Izvršenim proverama utrđeno je da Pušković Anja navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd i da policijski službenici prema istoj nisu postupali.

Na nesitine i obmanjivanje javnosti od strane blokadera danas je govorio i lider SNS-a Miloš Vučević, koji je upitao kada će nadležno tužilaštvo pozvati na odgovornost one koji šire lažne vesti.

- Ako pričamo o pravnoj, demokratskoj državi, ako pričamo o vladavini prava, ako pričamo o demokratiji, neko ko radi ove stvari mora da odgovara. Kao što bi odgovarali i vi ili ja, da smo bilo šta slično i mnogo manje od ovoga uradili kao što su oni radili - rekao je Vučević.

Predsednik SNS-a je istakao da je pitanje kada ćemo se kao narod i država izlečiti od bolesti da dozvoljavamo da ljudi koji ruše državu, ''ne neku vladu i neku partiju, nego državu'', mogu da koriste najgnusnije i najodvratnije stvari, da plasiraju u javnost bez bilo kakvog argumenta i dokaza, a da za to ne odgovaraju.

