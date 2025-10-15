Politika

BORKO STEFANOVIĆ OPET LAŽE: Profil nije nestao!

V.N.

15. 10. 2025. u 20:58

NAKON što je narodni poslanik Borko Stefanović izjavio da je Instagram profil studentkinje koja je navodno pretučena izbrisan, ispostavilo se da je on ponovo lagao.

БОРКО СТЕФАНОВИЋ ОПЕТ ЛАЖЕ: Профил није нестао!

Foto: Printscreen

- Objavite ime i prezime nesumnjivo pretučene studentkinje, dakle, mislim da to nije pod znakom pitanja bilo kome, barem niste tako rekli. Potpuno je nesumnjivo ona to prijavila bolnici i bolnica to potvrdila svojim pisanim nalazom... Ona nakon toga na svom Instagram profilu demantuje taj događaj... odete sad na Instagram ono op ukinut profil, nema ga više - rekao je Stefanović.

Međutim, profil nije ukinut.

Profil je i dalje aktivan, samo je promenjeno korisničko ime.

Na fotografijama kik-boks kluba "Zemun" i dalje je prisutan stari tag, što jasno pokazuje da nije u pitanju novi nalog.

Foto: Printscreen

Takođe, broj pratilaca ostao je identičan, što dodatno potvrđuje da je u pitanju isti profil.

Jedina razlika je u tome što je studentkinja obrisala svoje objave i prestala da prati jednu osobu.

Znači, Borko opet laže!

