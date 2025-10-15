Politika

BRNABIĆ U BERLINU: “Ovo je prvi put da dobijemo priliku da kažemo i našu stranu” (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2025. u 17:08 >> 17:28

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić obraća se iz Berlina gde je učestvovala na odboru za Evropske poslove.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

- Nema tu zaključaka. To je bila sesija o kojoj su svi članovi Bundestaga, odbora za Evropske poslove mogli da postave pitanja o situaciji u Srbiji. Dosta je napeto i rekla bih onako s obzirom da je tačno određeno vreme i za pitanja i za odgovore. Nažalost u nekim trenucima sam imala da se to određeno vreme potroši tri četvrtine na pitanja i jednu četvrtinu na odgovor na sva ta pitanja. Ali sam pokušala da na najbolji mogući način objasnim šta se to dešava u Srbiji. Takođe mislim da je čak veći bio na odnose što je, rekla bih razumljivo, na odnose sa Ruskom Federacijom i naš evropski put i koliko smo posvećeni tom evropskom putu. To je bila veća tema i dominantnija u odnosu na proteste - rekla je.

Izjavila je da su pitanja bila i na temu slobode medija, dijalog sa organizacijama civilnog društva i da je ovo prvi put da su imali prilike da čuju odgovore od zvaničnika Srbije. 

- Mi na sva ta pitanja imamo odgovore. Volela bih da sam imala više vremena da odgovorim. Dobro je i ovako. Po prvi put smo dobili šansu da odgovorimo, što govori o tome da se i ovde nešto promenilo. Do sada su ovde bile debate i diskusije pa i na plenumu i u odborima BEZ učešća bilo koga od zvaničnika Srbije. Ovo je prvi put da su pozvali nekog od zvaničnika da čuju kako oni kažu "i drugu stranu". Jednu stranu uvek imaju prilike da čuju, pa evo zahvalnost što su makar ovaj put čuli drugačiju stranu, druge teze. 

