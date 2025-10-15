JEDNO JE PUMPANJE, A DRUGO KAD DOĐU IZBORI: Vučević o blokaderima i opoziciji: Imaju taj mentalitet dodvoravanja

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja rekao je gostujući na Pink televiziji komentarišući blokadere da je jedna stvar pumpanje, a sasvim druga kada se izađe na izbore.

Foto: Printscreen

-Ja da sam na mestu ministra unutrašnjih poslova ja bih na ovome insistirao do kraja. Da se sve utvrdi. Kao što su izmislili priču o zvučnom topu, pa da je maloletni dečak u Valjevu preminuo. Sada policija, BIA, tužilaštvo, ne mogu da se prave da se to nije desilo. Treba da ih saslušaju, da vide gde se to njima desilo. Sve je laž. Neka dođe sa advokatima da da izjavu. Dolazimo do teme koja je ekstremno osetljiva, zašto Tužilaštvo sad ne reaguje? Dovoljna je i informacija iz medija, ovo je očigledno nešto što uznemirava javnost. Sve plasiraju, a onda teme samo izčeznu. Niko ne pumpa priču oko teorije zavere, već ukazuje da postoji manjkavost kod prikupljanja dokaza i da su se preskakale redovne procedure. Imam pitanje, zašto ste ubrzavali i jurcali da sklonite nadstrešnicu nakon tako velike tragedije? Kada se desi nala saobraćajka, pa koliko sati ostanu ta dva automobila dok se ne uradi uviđaj? A izgleda da se duže radi uviđaj saobraćajke, nego pada nadstrešnice. Kako su znali da je korupcija ili imali spremljene crvene šake? Mnogo pitanja bez odgovora. Kao što je neverovatno da tužilac traži snimke sa kamera za jedan kratak period. Stalno nailazimo na zid ćutanja. Zanimaće ih pro forme 1. novembra - rekao je Vučević.

Jedno su te projekcije, pumpanje, drugo je, kaže Vučević, kad dođu izbori.

-Evo nama krajem novembra u dve opštine sigurno i možda jedna u Banatu. Ja u 2026. godini očekujem velike izbore, parlamentarne, a možda i predsedničke. Oni bi od njega da naprave žrtvu, jer je on mladost Srbije koji je pokazao na nepravdu u društvu, a onda ga zli režim kažnjava, a on se po svaku cenu kandiduje. Hoće da institucije rade. Vratite ih državi i građanima, nemojte da ih uzurpirate. Imaju taj mentalitet dodvoravanja. Oni stalno veruju u teorije da će neki strani faktor da poslaže sve. Oni koji se hvale da su na antifašističkim pozicijama, ustvari su na fašističke metode. Kao da moramo da imamo staratelja nekog. Blokaderska politika je politika bez lica. Ne smeju da uđu ni u kakvu ideologiju. Razočaraće tzv. patriote, videće kako će ovi ekstremno levi da vode. A tobože patriote iz idealizacije države prave kardinalne greške i ruše državu jer veruju da će oni koji dođu posle današnje Vlade i predsenika biti bolji. Već jednom ste se prevarili. Nemojte samo opet da se kajete i da niste znali. Tu su najveće prevare da neko uzme simbole srpske crkve i države i napada srpsku policiju da bi uveli Dinka Gruhonjića na fakultet. Gruhonjića koji brani da se crkva sagradi. To su prave prevare obojene revolucije - rekao je Vučević.