VUČIĆ I FON DER LAJEN SE OBRATILI JAVNOSTI: "Za Srbiju članstvo u EU strateško opredeljenje" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić izjavio je da je za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike.

- Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici da ugostimo predsednicu Evropske komisije. Posebno sam joj zahvalan zato što je u više navrata dolazila na teritoriju Srbije, ne samo u glavni grad. Obilazila je i druge manje gradove u Srbiji, pomagala nerazvijene krajeve. Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike. I to se neće menjati. Mi od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglavlje, nijedan klaster. Verujem da ono što je učinjeno po pitanju regulatorne agencije, biračkih spiskova će naići na pozitivnu ocenu. Mi se sada suočavamo sa nelakom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onda je de fakto i pod evropskim sankcijama - kazao je predsednik.

Naveo je da je predsednici Evropske komisije predao pismo u kome moli EU da Srbija bude izuzeta od carina na čelik.

- Znam da EU ne može da izuzme Srbiju, ali sam joj predao pismo da Srbija bude izuzeta od carina na čelik, ali sam zamolio i verujem da će EK naći način da zemljama kandidatima ublaži status i olakša. Zima za nas neće biti laka, obezbedili smo velike rezerve nafte i gasa ali biće teška politička zima. Blisko ćemo sarađivati sa EU - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

On je istakao da 54,5 posto izvoza iz zemalja Zapadnog Balkana je iz Srbije. Dodao je da je naš najveći izvoz u Nemačku.

- Mi nismo davali veoma optimistične izjave po pitanju ulaska u EU. Ja danas ne mogu da obećavam ništa, osim da ćemo da radimo požrtvovano, naporno i nadam se da ćemo za sve to imati podršku EU i da će nas u Briselu čuti. Nije sve tako jednostavno. Vi znate koja su dva ključna pitanja za nas - naveo je predsednik.

Kazao je da su razgovarali i o čuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o dijalogu Beograda i Prištine.

- Reći ću da je za tango potrebno dvoje - istakao je Vučić.

Predsednik je kazao da se nada da će imati još susreta do kraja godine.

Vučić je zamolio Fon Der Lajen da se sledeći put sretnu u nekom drugom mestu u Srbiji.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Obraćanje Fon der Lajen

Ursula fon der Lajen izjavila je da je sa predsednikom Vučićem imala otvoren i iskren razgovor, kao i da je "sada pravi trenutak za Srbiju da preuzme konkretne korake u pridruživanju".

- Srbija napravila pre dve decenije izbor da se pridurži EU i mi očekujemo da Srbija duplo brže krene svojim putem. Mi povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem EU i to je prava garancija da će srpske porodice biti sigurne i da će im biti toplo preko zime. Imamo i konkretne projekte koje smo započeli, na primer trasbalkanski energetski koridor koji će povezati Srbiju sa susednim državama i sa EU, kao i gasni interkonektor između Srbije i Bugarske. Takođe smo pozvali Srbiju da se pridruži zajedničkom mehanizmu EU za gasne nabavke, jer mi koristimo naše zajedničko tržište kako bismo obezbedili sigurno snabdevanje. Prva poenta je da moramo da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, elektronskim medijima i izbornim zakonima. Te reforme nisu jednostavne, za njih su potrebni istrajnost, strpljenje, svi segmenti društva i političkog spektra moraju biti uključeni ali vredi uložiti taj trud, jer se time približavate cilju. To su temelji i za održivo i miroljubivo društvo. U tom kontekstu želim da pozdravim napredak u vezi sa biračkim spiskovima, kao i sa savetom REM-a. Pozvala bih vas da dođete u Brisel za mesec dana da vidimo kako stvari stoje. Moram da vas pohvalim da ste 61 posto uskladili inostranu politiku sa EU. U okviru plana rasta vi ste osnovali jedan nadzorni odbor. Mislim da je to odličan signal - rekla je Fon der Lajen.

Pitanja novinara

Na pitanje "gde vidi rešenje za trenutnu političku situaciju u Srbiji", Fon der Lajen kaže:

- Ovo je sigurno ključni trenutak za Srbiju. Vreme je da se ceo narod okupi. EU je spremna da vas podrži, ceo proces pristupanja se tiče toga. Svi treba da učestvuju u reformski proces. Vlada je sarađivala sa organizacijama civilnog društva. Reforma medija i izbora, to je nešto za šta su svi zainteresovani. Primena je najvažnija.

Predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta.

- Ponosan san na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protesta. Kada ste imali u velikim evropskim zemljama proteste, bilo je i po 27 mrtvih. U Srbiji srećom niko nije stradao u 11 meseci. Ovo je zemlja koja je šapion sveta po slobodi okupljanja. Imate preko 25.000 kriminalnih skupova, ilegalnih skupova, koje smo čuvali i brinuli o ljudima koji su ih organizovali. Kada pričate o reakciji policije, odnosno prekoračenju, ako pričate o Srbiji, u Srbiji se to dogodilo najmanje. Policija je reagovala u krajnjoj nuždi i sa minimum sile.

Vučić je izjavio da su nadležne službe ustanovile prisustvo trojice ruskih državljana u kampu "Sunčana reka" između Loznice i Malog Zvornika.

- Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj...Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik kaže da situacija oko Naftne industrije Srbije "nije laka".

- Veoma sam zahvalan predsednici EK što je saslušala našu molbu. Nećemo imati uslove kao ranije. Hvala i na tome što ćemo biti u stanju da formiramo zajedničku radnu grupu sa EU, koja će se baviti. Nemamo mi pregovore sa potencijalnim kupcem jer mi nismo vlasnici. Hiljadu puta sam rekao - nismo komunisti. Čekamo da se vlasnik, ukoliko sancije opstanu, a sva je prilika da hoće, dogovori sa kime oni hoće. Ono što smo videli u razgovorima sa Rusima, situacija nije laka. Ono što je bilo ohrabrujuće što su oni razumeli i verujem da će u skladu sa time da delaju - da mi ne možemo sebi da dozvolimo bilo kakvo ugrožavanje tržišta energenata, nedovoljno snabdevanje. Kada Fon der Lajen spominje ulaganja u veštačku inteligenciju, beskrajno smo zahvalni, ali mi moramo da radimo na razvoju naših energetskih infrastrukturnih objekata u narednih 10 godina snažnije nego u prethpdnih 80. Mi nećemo imati struje za nas. Jedan od proizvoda koje danas izvozimo kroz jedinstveno tržište u Evropu jeste električna energija. Mi nežemo imati struje kroz veću upotrebu data centara, superkompjutera, veštačke inteligencije... Mi mislimo da jednom kada se nešto desi, da to neće biti problem u budućnosti. Zahtevamo sve veću potrošnju i gasa i struje. A i za struju nam je potreban gas. Da nismo imali dve gasne elektrane već prošle godine bi bio problem. Srećom pa smo imali Novi Sad i Pančevo. Mnogo problema je pred nama, ali rešavali smo te probleme. Posebno sam zahvalan na Fon der Lajen što smo mogli otvoreno da razgovaramo i što računa na Srbiju. Nije njoj jednostavno ovde da razgovara. Ja što radim radim javno i govorim uvek iskreno. Mi se nalazimo na evropskom putu i to uvek kažem u lice i predsedniku Putinu i nikada to ne krijem. Mi ćemo dati sve od sebe, a na EU je da to oceni. ja ću uvek biti zahvalan Fon der Lajen na njenom trudu.

Tet-a-tet sastanak Vučić i Fon der Lajen

Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen imali su tet-a-tet sastanak.

Svečani doček uz gardu i himnu

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednicu Evropske komisije.

Za Fon der Lajen priređen je svečani doček kome prisustvuju i ministri u Vladi Srbije Jagoda Lazarević i Nemanja Starović, šef misije pri EU Danijel Apostolović kao i generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman i ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Ispred Palate Srbije postavljen je svečani stroj Garde Vojske Srbije, a na dočeku su intonirane himne Srbije i EU i ispaljena počasna paljba sa 10 plotuna.

Poslednji put Fon der Lajen je bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.