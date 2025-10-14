VUČIĆ SUTRA SA URSULOM FON DER LAJEN: Predsednica Evropske komisije u poseti Srbiji
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostiće predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja danas i u sredu, 15. oktobra boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Svečani doček biće priređen u 8.45, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak Vučića i Fon der Lajen.
Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen predviđene su u 9.40 časova.
Poslednji put Fon der Lajen je bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.
(Tanjug)
