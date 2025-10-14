Politika

VUČIĆ SUTRA SA URSULOM FON DER LAJEN: Predsednica Evropske komisije u poseti Srbiji

В. Н.

14. 10. 2025. u 09:53

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostiće predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja danas i u sredu, 15. oktobra boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СУТРА СА УРСУЛОМ ФОН ДЕР ЛАЈЕН: Председница Европске комисије у посети Србији

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Svečani doček biće priređen u 8.45, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak Vučića i Fon der Lajen.

Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen predviđene su u 9.40 časova.

Poslednji put Fon der Lajen je bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Dolovac prekraja izbornu volju tužilaca preko Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije
Politika

0 20

Dolovac prekraja izbornu volju tužilaca preko Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije

VIŠE članova Izborne komisije Visokog saveta Tužilaštva zatražilo je danas da Savet hitno zakaže sednicu na kojoj će zauzeti stav i intervenisati u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima u procesu predlaganja kandidata za izborne članove VST na kolegijumima javnih tužilaštava koja nisu postupila u skladu sa članom 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.

13. 10. 2025. u 17:11

ČUVAJMO SRBIJU, A NE RUŠEVINE
Politika

0 2

ČUVAJMO SRBIJU, A NE RUŠEVINE

BLOKADE ulica i fakulteta, medijska kampanja omalovažavanja protivnika blokada, konstantni i novi zahtevi za koje se i ne očekuje ispunjenje, vređanje i fizički napadi na pristalice i članove vladajuće stranke i neistomišljenike...sve su to stvari koje čine našu realnost u poslednjih skoro godinu dana.

13. 10. 2025. u 15:33

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna