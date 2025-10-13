Politika

ŠEŠELJ O NAJBOLNIJEM SRPSKOM PITANJU: Nema daljih razgovora

Novosti online

13. 10. 2025. u 17:57

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da režim ne sme da prihvati dalje razgovore sa stranim faktorom o Kosovu i Metohiji dok se ne realizuje Zajednica srpskih opština.

Foto: N. Skenderija

- Evropska unija zdušno navija za Šiptare, a navija i Amerika - upozorio je Šešelj.

Kaže da Amerikanci smatraju Albance najpouzdanijim etničkim elementom na Balkanu koji može biti jedan solidan izvor za mobilizaciju vojnika za potencijalni rat sa Rusijom.

Tagovi

