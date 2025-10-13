ČUVAJMO SRBIJU, A NE RUŠEVINE

BLOKADE ulica i fakulteta, medijska kampanja omalovažavanja protivnika blokada, konstantni i novi zahtevi za koje se i ne očekuje ispunjenje, vređanje i fizički napadi na pristalice i članove vladajuće stranke i neistomišljenike...sve su to stvari koje čine našu realnost u poslednjih skoro godinu dana.

Foto N.Fifić, arhiva Novosti

Uprkos svemu, zahvaljujući mudroj i trpeljivoj politici države, sve ovo je prošlo bez većih posledica. Ispumpavanje je u toku, ali to ne odgovara onima koji pumpaju godinu dana.

I zato su ovih dana našli novu temu da podgreju ugašena osećanja i izneverena očekivanja svojih pristalica. To je zgrada Generalštaba. Tema koja se rodila kako bi prikrila ispumpanu priču sa blokadama i protestima. Tema koja bi trebalo ponovo u žižu javnosti da lansira pomalo zaboravljenu, a svakako degradiranu opoziciju. I to baš onu opoziciju koja u svoje vreme nije ni pet para davala za Generalštab.

Podsetiću javnost da je zgrada Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore, u vreme prethodne vlasti, proglašena javnim dobrom odlukom koja je u potpunosti pravno ništavna, odnosno nesporovodiva. To su, u pravu, one odluke koje su u suprotnosti sa Ustavom, zakonom ili osnovnim načelima pravnog poretka ili je njihovo izvršenje nemoguće. Jer kako biste mogli da sprovedite odluku po kojoj treba da štitite fasadu koja ne postoji?! Zgradu koja je srušena?! Objekat koji je u bombardovanju do te mere oštećen da su stručnjaci utvrdili da nema dovoljnu stabilnost da bi bila održiva. Ova odluka Vlade Srbije iz 2005. godine ignorisala je činjenicu da je ovaj kompleks fatalno oštećen. Odluka je zapravo doneta kao da su zgrade u stanju od pre NATO agresije?! Nemoguće je teško oštećenim zgradama čuvati autentičan izgled kao da su neoštećene. Nemoguće je održavati fasadu, enterijer i instalacije, a to se sve kaže u pomenutoj odluci, u bombama srušenoj zgradi.

To je do te mere apsurdno da se može porediti sa idejom da neko zaštiti SFRJ kao kulturno dobro i da zahteva da se čuvaju njene prvobitne granice. Zaštititi spomenik kulture imalo bi smisla. Ali tražiti da se čuva i neguje zgrada koja je bombama razorena je na nivou ludosti. Čak su i stručnjaci koji su procenjivali stanje zgrade u vreme tadašnjeg načelnika generalštaba, danas opozicionog političara Ponoša, našli da zgrada ima znatna oštećenja i da bi eventualna rekonstrukcija bila preskupa, odnosno da za nju nema novca i da bi trebalo razmisliti o ukidanju zaštite i pokretanju postupka za otuđenje predmetne nepokretnosti iz državne svojine. Ono što je po odluci o zaštiti iz 2005. godine spomenik kulture u realnosti je porušena zgrada, sa vodom u podrumu, oštećenim pločama, gredama i stubovima, naprslinama duž cele tavanice kao i pukotinama na pločama po spratovima. U realnosti to je objekat koji predstavlja ono što je bio Beograd na vodi pre nego što je počeo da se gradi - zapušteno i opasno mesto.

I zato nemojmo opet da nasedamo na priču kvaziopozicionara i onih koji u ovoj temi vide priliku za svojih pet minuta slave. Nemojte da nas zavaravaju pričom da se čuvanjem ove porušene zgrade čuva neka kultura. Dajte da shvatimo da nam je ta zgrada uništena, da sačuvamo uspomene na stradale i na našu borbu, ali i živote i dobrobit ljudi koji su preživeli bombardovanje, ratove i brojne krize. Da sačuvamo i sebe i Srbiju. Verujem da će država imati snage za još jednu pobedu.

(advokat)