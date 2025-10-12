OBRATIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ, PROGLASIO VELIKU POBEDU: U 9 od 10 srpskih opština smo dobili apsolutnu većinu!

PREDSEDNIK Vučić se obratio u uključenju na Pink televiziji nakon što je zabeležena rekordna izlaznost u većinski srpskim sredinama, ali i nakon što je Aljbin Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik se prethodno oglasio na Instagramu.

U emisiji u uključenju uživo rekao je:

- Važni su bili ovi izbori, izašlo je ukupno 57.786 Srba što je više nego što je izašlo na parlamentarne izbore 2025. godine.

- Čestitam građanima srpske nacionalnosti Kosova i Metohije jer u 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu i ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista. Ponosan sam na taj rezultat, zahvalan sam za taj rezultat na tako velikoj i ubedljivoj pobedi. U Klokotu je još neizvesno, ne zna se da li će se ići u drugi krug, da li ćemo ići protiv albanskog ili nekog drugog srpskog kandidata jer je tu 380 prema 400 glasova,a naš kandidat je dobio preko 700 glasova.

- Želim građanima da kažem da su u opštini Gračanica Albanci po Kurtijevom nalogu prijavili ukupno 4900 albanskih birača. Izašlo ih je preko 2500 Albanaca, probali su sa drugom albanskom listom koja je Rašićeva lista, on je slučajno Srbin, ali je to albanska lista, pokušali su da u Gračanici gde je izašlo 12.000 glasača, i Albanci su dobili, ta njihova prava originalna lista, je dobila čak 22.87 mesta jer su zauzeli mnoga mesta u Čaglavici i drugim opštinama. I ova druga albanska lista Rašićeva je dobila 12,84. Ali je Srpska lista dobila 36,83 odsto i čestitam na toj ubedljivoj prvoj pobedi - rekao je predsednik pa dodao:

Prva je osvojila pobedu ubedljivu i čestitam našim ljudima u Gračanici. Svuda na severu KiM u sve četiri opštine

- Ovo je bila lista koju je podržala Srbija, za koju nismo krili da je podržavamo. Čestitam, sad vidimo kako ne možete Srbiju lako da uništite. Nije Srbija šaka zobi, da je svaka vrana pozoba - rekao je Vučić.

Vučić ne krije koliko je ponosan na naš narod.

- Sestre i braća sa Kosova i Metohije znaju da sam ja samo jedan od njih. Znaju da sam uvek sa njima, kad je teško, kad je najteže, znaju oni sve probleme za razliku od nekih drugih u našoj zemlji. Oni su poslušali svoju Srbiju, svoju zemlju, jedinu koju vole i koju veruju. Sinoć su se radovali neki drugi, večeras se raduju oni koji imaju trobojku. Ponosan sam na naš junački narod koji čuva junačko ime i prezime. Zahvalan sam im na svemu.

Moram reći da su lagali o broju birača, rekli su da imaju 2 i nešto miliona a izašlo je ni 800 hiljada birača. To vam govori kako o svemu lažu, valjda da nas uplaše da ih ima više. Samo Srba nema duplo manje jer junaci se drže, čuvaju svoja ognjišta i zahvalan sam našem narodu za to! - zaključio je predsednik.

(alo.rs)