STRAVIČAN UDARAC ZA KURTIJA: Priština mu okrenula leđa

ALjBIN Kurti izgubio je lokalne izbore i u Prištini.

Foto Tanjug

Njegov kandidat, aktielni ministar Hajrula Čeku, bori se čak za drugi krug.

Albanski mediji pišu da postoje velike šanse da Kurti doživi najveći debakl na lokalnim izborima, računajući one od pre četiri i osam godina.

Na lokalnim izborima na KiM do 19 časova glasalo je 38,87 odsto upisanih birača, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Prema tim podacima, u Zvečanu je do 19 časova glasalo 59,75 odsto upisanih birača, u Zubinom Potoku 58,83 odsto, a u severnom delu Kosovske Mitrovice 45,84 odsto upisanih birača.

U Gračanici je do 19 časova glasalo 46,38 odsto upisanih, u Štrpcu 48,09, u Novom Brdu 55,54, u Partešu 46,90 odsto, u Ranilugu 59,40, a u Klokotu 54,22 odsto upisanih birača.

U Prištini je do 19 časova glasalo 46,51 odsto upisanih birača, u Prizrenu 28,03, u Južnoj Mitrovici 38,77, a u Peći 34,46 odsto upisanih birača.

Prema podacima CIK-a, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098.

Biračka mesta zatvorena su u 19 časova.