PREMIJER MACUT: Današnji izbori na Kosovu i Metohiji od ogromne su važnosti za naš narod

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poslao je danas poruku, na svom ličnom instagram nalogu, povodom današnjih izbora na Kosovu i Metohiji.

Foto: D. Milovanović

- Današnji izbori na Kosovu i Metohiji od ogromne su važnosti za naš narod koji tamo živi, ali i za sve nas. Očekujemo da će biti poštovana volja građana, izražena na slobodan i demokratski način.

Možda po prvi put u poslednjih mnogo godina, postoji realna šansa da dođe do verifikacije volje Srba koji žive na Kosovu i Metohiji da konačno uspostave svoju autonomiju, u skladu sa ranije postignutim Briselskim sporazumom.

Vlada Srbije ostaje posvećena dijalogu, miru i institucionalnom rešavanju svih pitanja, uz puno poštovanje prava i interesa našeg naroda. To je jedini put koji vodi ka trajnoj stabilnosti i budućnosti u kojoj Srbi na KiM mogu da žive slobodno i dostojanstveno. Zato, pozivamo građane da u što većem broju izađu na izbore i apelujemo da se osigura miran izborni dan - naveo je on.