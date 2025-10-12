PREMIJER MACUT: Današnji izbori na Kosovu i Metohiji od ogromne su važnosti za naš narod
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poslao je danas poruku, na svom ličnom instagram nalogu, povodom današnjih izbora na Kosovu i Metohiji.
- Današnji izbori na Kosovu i Metohiji od ogromne su važnosti za naš narod koji tamo živi, ali i za sve nas. Očekujemo da će biti poštovana volja građana, izražena na slobodan i demokratski način.
Možda po prvi put u poslednjih mnogo godina, postoji realna šansa da dođe do verifikacije volje Srba koji žive na Kosovu i Metohiji da konačno uspostave svoju autonomiju, u skladu sa ranije postignutim Briselskim sporazumom.
Vlada Srbije ostaje posvećena dijalogu, miru i institucionalnom rešavanju svih pitanja, uz puno poštovanje prava i interesa našeg naroda. To je jedini put koji vodi ka trajnoj stabilnosti i budućnosti u kojoj Srbi na KiM mogu da žive slobodno i dostojanstveno. Zato, pozivamo građane da u što većem broju izađu na izbore i apelujemo da se osigura miran izborni dan - naveo je on.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)