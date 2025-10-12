Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova.

Foto: Tanjug/Printskrin

Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova. Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, u 6.59.

CIK u PR: Do sada najveća izlaznost u Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Najveća izlaznost na današnjim lokalnim izborima na KiM kada je reč o srpskim sredinama do 11 časova je u Zvečanu - 20,49 odsto, Zubinom Potoku - 18,19 odsto i Severnoj Mitrovici 17,77 odsto, pokazuju podaci objavljeni na sajtu centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Prema tim podacima, izlaznost u Leposaviću je 9,58 odsto, Štrpcu 11,33 odsto, Gračanici 9,72, Kosovu Polju 9,09, u Novom Brdu 17,06, u Ranilugu 19,45, Partešu 10,45 odsto.

Do 11 časova glasalo je ukupno 7,7 odsto birača.

Prema podacima CIK-a, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.

Glasa se u 938 biračkih centara na ukupno 2.625 biračkih mesta.

Sva biračka mesta su otvorena na vreme, a zatvaraju se u 19 časova.



___________________________________________

Dodik:Srbi na KiM danas biraju pravo da opstanu na svojoj zemlji,podrška Srpskoj list



Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da Srbi na Kosovu i Metohiji danas na lokalnim izborima ne biraju samo odbornike, već svoje pravo da ostanu i opstanu na svojoj zemlji.

"Znam da nije lako, ali svaka kutija sa glasačkim listićem je i kutija otpora, ponosa i vere da se srpski narod ne povlači. Kao i uvijek kroz istoriju, mi ne branimo privilegije - branimo pravo da sami odlučujemo o sebi", naveo je Dodik na mreži X.

Istakao je da je važno da svi Srbi izađu danas na izbore i daju glas onima koji su na prvoj liniji te borbe.

"Podrška doktoru Zoranu Eleku i svim kandidatima Srpske liste koji, kao i celi naš narod, čuvaju dostojanstvo, mir i slobodu. Ali i poštovanje svim drugim Srbima koji danas učestvuju i glasaju na izborima, a koji u srcu nose da su Kosovo i Metohija srpski - i da je Kosovo Srbija. Srbi se nikada ne mire s nepravdom - oni joj izlaze na crtu", dodao je Dodik.



_____________________________________

Atmosfera u Kosovskoj Mitrovici u toku izbora

____________________________________

U srednjoj Tehnickoj školi Nikola Tesla u Leposaviću glasao je i član Predsedništva Slavko Simić

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

__________________________________

Todić: Želim da ovi izbori proteknu u atmosferi srpske sloge

Svoje biračko pravo na biračkom mestu 1202 u srednjoj tehničkoj školi “Nikola Tesla” iskoristili članovi Srpske liste, kandidati za odbornike i kandidat za gradonačelnika Srpske liste Zoran Todić.

Todić je okupljenim novinarima nakon glasanja rekao da očekuje da današnji dan protekne u skladu sa propisima i pravilima i pozvao sve svoje sugrađane da iskoriste svoje pravo i glasaju.

Foto: Novosti

“Želim da ovi izbori proteknu u atmosferi srpske sloge i jedinstva u duhu sabornosti tako da verujem da će posle tri godine patnje i svih teških dana za srpski narod, koji je preživeo i proživljavao u proteklom periodu, konačno da vratimo zgradu opštine i opštinsku vlast našem narodu. Takođe želim da iskoristim priliku da poručim da je došlo vreme da vidimo leđa nakon ovih izbora ovim nelegalnim i nelegitimnim predstavnicima lokalne vlasti”, naveo je Todić.

Dodao je da očekuje da će izborni proces proteći u duhu demokratije, u duhu sabornosti srpskog naroda i jedinstva.

______________________________________

Živić: Ovo su izbori gde nemamo pravo na grešku

Nakon što je glasao na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, kandidat Srpske liste za predsednika opštine Gračanica, Novak Živić izjavio je da ovo veoma važan dan za sve Srbe koji ovde žive.

"Još jednom ponavljam, ovo su izbori gde nemamo pravo na grešku i siguran sam da narod nema dilemu za koga će da glasa. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve sugrađane da izađu na birališta i iskorite svoje pravo glasa. Očekujem da izborni dan protekne mirno i u najboljem redu. Očekujem isto tako da će Gračanica i centralni deo Kosova nakon večerašnjih rezultata sa biračkih mesta i u izbornom štabu i svaki srpski dom proslaviti ubedljivu pobedu", rekao je Živić.

On je danas glasao u Osnovnoj školi "Miladin Mitić" u Lapljem Selu.

Na KiM danas se održavaju lokalni izbori, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.

_______________________________________

U Lapljem selu glasao kandidat Srpske liste Novak Živić

Kandidat Srpske liste za predsednika opštine Gračanica Novak Živić, glasao je danas nešto posle 10 časova na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Miladin Mitić" u Lapljem selu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Zajedno sa Živićem glasao je i kandidat za odbornika u Skupštini opštine Gračanica, Ljubiša Karadžić. Na KiM danas se održavaju lokalni izbori, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.

______________________________________

Baka iz Zvečana izašla na glasanje: "Da svima bude dobro"

______________________________________

Glasao Igor Simić u Kosovskoj Mitrovici

Foto: Novosti

______________________________________

Milan Radojević glasao u Severnoj Mitrovici

Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice ispred Srpske liste Milan Radojević glasao je u Severnoj Mitrovici

Novosti

Novosti

Novosti

______________________________________

Gužve u Severnoj Mitrovici

Novosti

Novosti

Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

______________________________________

Elek glasao u Severnoj Mitrovici

Predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek, glasao je u Severnoj Mitrovici.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

______________________________________

Nepregledna kolona Srba krenula jutros na glasanje u Severnoj Mitrovici

______________________________________

Srbi iz Gornjeg Kusca u Novom Brdu sa trobojkama na glasanje

Od ranog jutra i otvaranja biračkih mesta zabeleženo je veliko interesovanje Srba iz Kosovskog Pomoravlja za glasanje na lokalnim izborima. Srbi iz opštine Novo Brdo, iz mesta Gornje Kusce u velikom broju, zajedno su krenuli na glasanje a sa sobom na čelu kolone nose srpsku trobojku.

Oni glasaju u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Gornjem Kuscu gde se već formiraju kolone srpskih birača. Kandidat za gradonačelnika opštine Novo Brdo je Saša Milošević. Novosti Novosti Novosti

______________________________________

Pogledajte nepreglednu kolonu Srba u Severnoj Mitrovici koji idu na glasanje

Nepregledna kolona Srba krenula je jutros na glasanje u Severnoj Mitrovici,

ka Osnovnoj školi Sveti Sava. I Tehnickoj skoli. Na čelu kolone sa svojim sugrađanima ha Tehnickoj školi je kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice ispred Srpske liste Milan Radojević, a sa njim su i kandidati za odbornike, predsednik Privremenog organa Ivan Zaporožac… Novosti Novosti Novosti

______________________________________

Veliki broj Srba u Zubinom Potoku krenuo na glasanje

Veliki broj Srba u Zubinom Potoku krenuo je ka biračkim mestima kako bi glasao na današnjim lokalnim izborima na KiM. Na čelu kolone je Miloš Perović, kandidat za gradonačelnika ispred Srpske liste, a sa njim je i Srđan Vulović, nosilac liste. Oni su došli su na glasanje na biračko mesto u OŠ Jovan Cvijić. Biračka mesta su otvorena do 19 časova.

______________________________________

U severnoj Kosovskoj Mitrovici pravo glasa ima 17.667 birača

U Severnoj Mitrovici jutros u 7.00 časova otvorena su sva biračka mesta, a pravo glasa na lokalnim izborima koje su raspisale privremene prištinske institucije ima 17.667 birača. Na 22 biračka mesta plus jedno uslovno, u sedam biračkih centara, građani će moći da glasaju za 10 kandidata za gradonačelnika i odbornike za skupštinu te opštine.

Najveća srpska stranka, Srpska lista, kandidovala je bivšeg gradonačelnika Milana Radojevića. Kandidat je i Katarina Ađančić, zamenica sadašnjeg gradonačenika Erdena Atića, koji je izabran na izborima 2023. godine koje su Srbi bojkotovali i na koje je izašlo manje od 3,5 odsto birača. Ađančić nastupa kao samostalni kandidat.

Na ovim izborima kandidat je i predsednik Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević, koji se trenutno nalazi van Kosova i Metohije zbog optužbi prištinskih vlasti za držanje oružja. Ispred Srpskog narodnog pokreta kandidovan je Branko Veselinović, Građanska inicijativa "Sever za sve" kandidovala je Marka Jakšića, a kandidat stranke Nenada Rašića "Za slobodu, pravdu i opstanak" je Nenad Vukumirović. Građanska inicijativa "Novo lice - Narodna pravda" kandidovala je Nebojšu Milića.

Samoopredeljenje Aljbina Kurtija ponovo je kandidovalo Erdena Atića, aktuelnog gradonačelnika, a od albanskih kandidata kandidovani su i sadašnji odbornik Betim Osmani ispred Građanske inicijative "Mitrovica" i kandidat Demokratske partije Kosova Flatura Hamza Azemi. Za mesta odbornika u skupštini opštine Severne Mitrovice kandidovano je 13 listi, a nosilac Srpske liste je Ivan Zaporožac, dosadašnji predsednik privremenog organa Kosovska Mitrovica.

______________________________________

Birači u Gračanici očekuju više slobode za Srbe na KiM

Građani koji su među prvima ostvarili svoje glasačko pravo na lokalnim izborima u biračkom centru u Gračanici kažu da očekuju boljitak i više slobode za srpski narod na Kosovu i Metohiji. "Obavila sam svoju građansku dužnost. Očekujemo da će biti bolje, da svi složno funkcionišemo, kao što je nekada bilo", kaže penzionerka iz Gračanice. Druga meštanka Gračanice koja je glasala u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici rekla je da očekuje više slobode za srpski narod i mir. Jedna og građanki koja je glasala navodi da očekuje ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji. "Ovde sam rođena, ostarila i volela bih da ostane isto kao što je i bilo, da budem tu, da ne odlazim odavde. To je moje očekivanje, da budem ovde do kraja života", kaže ona.

______________________________________

______________________________________

Sentić: Očekujem da izbori proteknu u redu i da bude što više glasača

Zamenik ombudsmana u Prištini Srđan Sentić, koji je na lokalnim izborima glasao u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici, izjavio je da očekuje da današnji izbori proteknu u redu i bez nepravilnosti i da bude što više glasača.

"Verovatno će biti poboljšanja, barem na severu Kosova", rekao je Sentić.

Na KiM se danas održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene institucije, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.

______________________________________

Gužve na biračkim mestima u severnom delu Kosovske Mitrovice



Na biračkim mestima u STŠ "Mihailo Petrović Alas" i u OŠ " Sveti Sava" u Severnoj Mitrovici trenutno su velike gužve i veliki broj građana je došao da iskoristi svoje biračko pravo.

Dugu kolonu Srba koja je krenula ka biračkom mestu u Osnovnoj školi Sveti Sava predvodio je predsednik Srpske liste Zlatan Elek, a kolonu građana koji su išli ka biračkom mestu u STŠ "Mihailo Petrović Alas" predvodili su kandidat za gradonačelnika

Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Privrmenog organa Ivan Zaporožac.

Biračka mesta u Kosovskoj Mitrovici otvorena su jutros u 7 časova, a pravo glasa ima 17.667 birača.

______________________________________

Srbi iz Gornjeg Kusca kod Novog Brda sa srpskim trobojkama na glasanje

Od ranog jutra i otvaranja biračkih mesta zabeleženo je veliko interesovanje Srba iz Kosovskog Pomoravlja za glasanje na lokalnim izborima koji se danas održavaju na KiM.

Veliki broj Srba iz opštine Novo Brdo, iz mesta Gornje Kusce, krenuo je na glasanje, a na čelu kolone nose srpsku trobojku.

Oni glasaju u Osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Gornjem Kuscu, gde se već formiraju kolone srpskih birača.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine Novo Brdo je Saša Milošević.

______________________________________

U Gračanici biračka mesta otvorena na vreme, pravo glasa ima 25.311 birača

Na teritoriji opštine Gračanica biračka mesta na lokalnim izborima koji se danas održavaju otvorena su na vreme, u 7.00 časova, a pravo glasa ima 25.311 birača.

U najvećem glasačkom centru na teritoriji ove opštine, u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" Gračanici glasa se na devet biračkih mesta.

Ukupno je na teritoriji ove opštine otvoreno 15 biračkih centara, od kojih je jedan u Lapljem Selu predviđen za uslovno glasanje.

Kandidati za predsednika opštine Gračanica su Novak Živić iz Srpske liste, Igor Rašić iz partije Za slobodu pravdu i opstanak, Goran Marinković iz Kosovskog saveza, a prvi put se za predsednika opštine kandidovao i Albanac, Ljeutrim Ajeti ispred Albanskog saveza koji sačinjavaju najveće albanske partija - Samoopredeljenje, DPK, DSK i ABK.

U opštinama južno od Ibra pred ove lokalne izbore je povećan broj albanskih glasača u biračkom spisku u odnosu na izbore održane u februaru za skupštinu privremenih institucija, a u Gračanici je to povećanje broja albanskih birača najveće.

______________________________________

Srpski birači u KM očekuju da Srbi vrate vlast u svoje ruke u opštinama na severu



Prvi birači koji su jutros glasali na lokalnim izborima u severnom delu Kosovske Mitrovice izrazili su očekivanje da će srpski narod vratiti vlast u svoje ruke u opštinama na severu KiM i da će pobediti Srpska lista.

Na biračkom mestu 3804 u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Severnoj Mitrovici među prvima je glasao Radojko Jovanović iz Žitkovca, koji kaže da očekuje da Srbi vrate vlast u opštinama na severu i pobedu Srpske liste.

"Na prethodnim izborima Albanci su osvojili vlast sa dva odsto osvojenih glasova, a London, Brisel i Vašington su to priznali kao legalne izbore. Sada je trenutak da učvrstimno vlast i da nikada više ne dozvolimo da u našem prostoru u kojem smo većina, vladaju oni koji to ne zaslužuju", rekao je Jovanović.

Dodao je da na ovim izborima očekuje pobedu Srpske liste, da bi u svim gradovima gde Srbi imaju većinu mogli da spreče kršenje Briselskog sporazuma i Rezolucije 1244 SB UN.

"Tebalo bi da sprečimo neprijateljstva, kršenje odredbi Rezolucije 1244 i da živimo svi u slozi pred Bogom", rekao je Jovanović.

Bojan Milić, koji je takođe jutros glasao među prvima u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Severnoj Mitrovici izrazio je očekivanje da će na ovim izborima biti smenjena nelegitimna vlast koja vlada sa tri odsto osvojenih glasova i da će se ostvariti većinska volja srpskog naroda.

"Ništa više ne očekujem od toga. Da mi pobedimo. Jednostavno očekujem pobedu Srpske liste", rekao je Milić.

______________________________________

Raseljeni Srbi krenuli automobilima iz Kraljeva ka biralištima na KiM

Srbi raseljeni sa KiM krenuli su oko 6.30 iz Kraljeva ka biralištima na KiM, javlja RTS.

Kako se navodi, na administrativnom prelazu Jarinje pojačane su kontrole za ulazak na KiM.

Organizovanog prevoza autobusima nema, iz bezbednosnih razloga, pa su Srbi krenuli putničkim automobilima i ima ih oko 150.

Uglavnom odlaze da glasaju na severu KiM.

U sedam sati jutros nije bilo gužve na Jarinju, navodi RTS.

U AP KiM danas se održavaju lokalni izbori, a država Srbija pozvala je sve Srbe sa KiM koji su trenutno raseljeni po centralnoj Srbiji da izađu na izbore.

Foto: Tanjug printskrin ______________________________________

Birališta otvorena u 7 sati

Na KiM su u 7 časova počeli lokalni izbori na kojima građani biraju predstavnike u 38 opština. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.

Prema najavama Centralne izborne komisije (CIK), na teritoriji Kosova otvara se 938 biračkih centara i 2.625 biračkih mesta, a pravo glasa ima 2.025.105 birača, javlja Kosovo online.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od institucija u Prištini.

Na glasačkim mestima dobijaće se dva listića: jedan žute boje, koji je za izbor predsednika opštine i drugi plavi, na kome će biti nazivi političkih subjekata koji učestvuju na izborima za skupštine opština.

Za učešće na izborima sertifikovano je ukupno 93 politička subjekta - 32 političke partije, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Predstavnici srpskih partija takmiče se za gradonačelnike u deset većinski srpskih i jednoj većinski albanskoj opštini.

Na izborima za skupštine opština srpske stranke imaju kandidate za odbornike u deset većinski srpskih i devet većinski albanskih opština. Ukupno učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa.

______________________________________

Srpska lista izlazi pod brojem 170

Na izborima učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 170.

Predstavnici Srpske liste tokom kampanje su isticali da su predstojeći izbori sudbonosni za Srbe na KiM i da Srbi na njima moraju da pokažu jedinstvo i pruže podršku Srpskoj listi, da" olovkom smene albanske nelegitimne gradonačelnike" i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke, a potvrde pobede u šest opština južno od Ibra.

Predstavnici Kancelarije za KiM više puta su ukazali da su predstojeći lokalni izbori od suštinskog značaja za opstanak Srba na KiM i pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na lokalne izbore i glasaju za Srpsku listu, stranku koja je, kako je istakao, jedina koja zastupa interese srpskog naroda.

Na apel Srba sa Kosova i Metohije, Republika Srbija pozvala je i interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima.

Foto: Tanjug/printskrin

______________________________________

Priština pokušala da onemogući učešće Srpske liste

Priština je, kao i pred parlementarne izbore, održane 9. februara, na više načina pokušala da onemogući učešće Srpske liste na lokalnim izborima. CIK je overila prijavu Srpske liste tek nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke prihvatio žalbu te stranke, a vrhovni sud odbacio žalbu članova CIK-a iz Samoopredeljenja.

Nezavisna komisija za medije u Prištini zabranila je emitovanje predizbornog spota Srpske liste.

Predstavnici Srpske liste istakli su da je reč o pritisku usmerenom na tu stranku kako bi se obeshrabrila da na lokalnim izborima odnese pobedu.

Pred ove izbore, sa problemima su se suočili i srpski mediji, pošto CIK u prvoj grupi medija koji su dobili akreditacije za izveštavanje sa izbora nije odobrio akreditaciju nijednom srpskom mediju, na zahtev člana CIK-a iz Samoopredeljenja.

Akreditacije 28 medijskih kuća za praćenje izbora na KiM, među njima i RTS-u, odobrene su tek nakon novog sastanka CIK-a.

______________________________________

Dva listića - žuti i plavi

Na glasačkim mestima dobijaće se dva listića: jedan žute boje, koji je za izbor predsednika opštine i drugi plavi, na kome će biti nazivi političkih subjekata koji učestvuju na izborima za skupštine opština.

Prethodni redovni lokalni izbori na KiM održani su 17. oktobra 2021. godine, a 23. aprila 2023. održani su vanredni lokalni izbori u četiri opštine na severu, nakon što su u novembru 2022. predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma. Te vanredne izbore na severu KiM Srbi su bojkotovali, a izlaznost na njima je bila manja od 3,5 odsto.

Na čelo opština na severu KiM u kojima su Srbi većina došli su gradonačelnici Albanci, koji su u zgrade opština ušli uz pomoć tzv. kosovske policije.

Za vreme dok su oni bili na čelu lokalnih samouprava, na severu KiM iseljene su srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, izmenjeni nazivi ulica, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gde su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na latinici.

Pre nekoliko dana u severnom delu Kosovske Mitrovice uklonjen je i znak "Volim Kosovsku Mitrovicu" i postavljen novi na kojem piše samo "Mitrovica", uz srce zelene boje.

______________________________________

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.

Izbori će biti organizovani u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta, od čega 910 biračkih centara za redovno glasanje sa 2.571 biračkim mestom i 38 biračkih centara za uslovno glasanje sa 54 biračka mesta.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

Kurir.rs/RTS/Kosovo online