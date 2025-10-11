Politika

IZ ZRENJANINA SA LJUBAVLJU: Podrška Srbima na Kosovu I Metohiji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2025. u 19:00

VELIKI broj Zrenjaninaca skupio se da da podršku Srbima sa Kosmeta.

ИЗ ЗРЕЊАНИНА СА ЉУБАВЉУ: Подршка Србима на Косову И Метохији

Foto Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć