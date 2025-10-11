Politika

ČOKA PROTIV BLOKADA: Podrška Srbima na Kosovu i Metohiji

11. 10. 2025. u 18:12

ČOKA je digla svoj glas protiv blokada.

ЧОКА ПРОТИВ БЛОКАДА: Подршка Србима на Косову и Метохији

Foto: Printskrin

Građani Čoke iskazali su danas i podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.

