VUČIĆEV APEL GRAĐANIMA 48 SATI POSLE AMERIČKIH SANKCIJA NIS-u
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je apel građanima Srbije a povodom dešavanja oko NIS da ne paniče jer će država pronalaziti rešenja.
- Pre svega je, važno da još jednom, posle 48 sati uputim apel građanima Srbije da ne paniče jer će država pronalaziti i naći rešenja - rekao je Vučić.
On je dodao da je sve teža geopolitička situacija u svetu.
- Ono što se zbiva u svetu i na Bliskom istoku, i u ukrajinsko ruskom sukobu, i onoga što se dešava između SAD i Kine, i kada je reč o novim evroskim carinama za čelik, su stvari koje nameću činjenice koje, kada su kada govorimo o srpskim interesima, neretko kontradiktorne. U skladu sa tim mi se ponašamo odgovorno.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
Kim Džong Un na paradi prikazao novog NUKLEARNOG MONSTRUMA: Tvrdi - najmoćnija raketa do sada (FOTO/VIDEO)
SEVERNA Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvestili su danas državni mediji u Pjongjangu.
11. 10. 2025. u 09:42
