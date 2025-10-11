VUČIĆEV APEL GRAĐANIMA 48 SATI POSLE AMERIČKIH SANKCIJA NIS-u

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je apel građanima Srbije a povodom dešavanja oko NIS da ne paniče jer će država pronalaziti rešenja.

- Pre svega je, važno da još jednom, posle 48 sati uputim apel građanima Srbije da ne paniče jer će država pronalaziti i naći rešenja - rekao je Vučić.

On je dodao da je sve teža geopolitička situacija u svetu.

- Ono što se zbiva u svetu i na Bliskom istoku, i u ukrajinsko ruskom sukobu, i onoga što se dešava između SAD i Kine, i kada je reč o novim evroskim carinama za čelik, su stvari koje nameću činjenice koje, kada su kada govorimo o srpskim interesima, neretko kontradiktorne. U skladu sa tim mi se ponašamo odgovorno.