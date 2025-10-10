ŠEŠELJ O PRVOJ USPEŠNOJ MAFIJAŠKOJ REVOLUCIJI: Stranci su vukli konce
PETI oktobar je bila prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva, ocenio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Gola mafija je tada preuzela vlast. Na čelu te mafije je stajao Zoran Đinđić - rekao je Šešelj za Kurir TV.
Stranci su vukli konce i da bi Đinđić bio doveden na vlast, trebalo je prethodno dobro kompromitovati Miloševića, objasnio je predsednik SRS.
- Zato su spremljena dva atenata na Vuka Draškovića, zato je ubijen Ćuruvija i zato je ubijen Stambolić - kazao je Šešelj.
Đinđić je bio najveći reketaš u Srbiji, navodi lider radikala.
- On je reketirao Bogoljuba Karića za dvesta hiljada maraka. Đinđić je te pare odmah na sigurno mesto poslao. Kupovao je velike površine zemlje u Brazilu npr. Đinđić je bio veoma okrutan čovek, a u vladu je doveo najveći šljam i ološ - ocenio je Šešelj.
Peti oktobar je bila opšta propast za Srbiju, smatra profesor Šešelj.
- Opljačkana je Narodna banka. Pokrali su svo zlato iz Narodne banke - podsetio je predsednik SRS.
