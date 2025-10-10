Politika

ŠEŠELJ O PRVOJ USPEŠNOJ MAFIJAŠKOJ REVOLUCIJI: Stranci su vukli konce

Novosti online

10. 10. 2025. u 17:54

PETI oktobar je bila prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva, ocenio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ О ПРВОЈ УСПЕШНОЈ МАФИЈАШКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ: Странци су вукли конце

Foto: N. Skenderija

- Gola mafija je tada preuzela vlast. Na čelu te mafije je stajao Zoran Đinđić - rekao je Šešelj za Kurir TV.

Stranci su vukli konce i da bi Đinđić bio doveden na vlast, trebalo je prethodno dobro kompromitovati Miloševića, objasnio je predsednik SRS.

- Zato su spremljena dva atenata na Vuka Draškovića, zato je ubijen Ćuruvija i zato je ubijen Stambolić - kazao je Šešelj.

Đinđić je bio najveći reketaš u Srbiji, navodi lider radikala.

- On je reketirao Bogoljuba Karića za dvesta hiljada maraka. Đinđić je te pare odmah na sigurno mesto poslao. Kupovao je velike površine zemlje u Brazilu npr. Đinđić je bio veoma okrutan čovek, a u vladu je doveo najveći šljam i ološ - ocenio je Šešelj.

Peti oktobar je bila opšta propast za Srbiju, smatra profesor Šešelj.

- Opljačkana je Narodna banka. Pokrali su svo zlato iz Narodne banke - podsetio je predsednik SRS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)
Politika

0 0

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

10. 10. 2025. u 18:10

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?