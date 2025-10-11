ŠUTANOVAC POSVAĐAO BLOKADERE: Kako je fotografija iz Vašingtona podigla tenzije u opozicionom bloku

JEDNA fotografija, uslikana u četvrtak u Ambasadi Srbije u Vašingtonu, izazvala je pravi rat u blokadersko-opozicionom taboru, gde pljušte teške reči i optužbe za izdaju. Fotografija je nastala nakon zvaničnog sastanka delegacije poslanika Narodne skupštine sa ambasadorom Draganom Šutanovcem, a na njoj su opozicioni predstavnici Ana Oreg iz Pokreta slobodnih građana i Natalija Stojmenović iz Zeleno-levog fronta, zajedno sa Milanom Radinom i Darkom Jovanovićem iz SNS i Sanjom Ćalović iz SPS.

FOTO: Instagram

Na društvenim mrežama odmah je krenula lavina kritika na račun ovih pozicionih stranaka, posebno PSG, uz komentare da im je "pola novosadskog odbora u zatvoru ili van zemlje zbog progona vlasti, a njihova poslanica, takođe iz ovog grada, ide na turneju po SAD sa naprednjacima i socijalistima".

Predsednik PSG Pavle Grbović oglasio se juče porukom da fotografija nije trebalo da nastane i da razume zabrinutost, razočaranje i ljutnju dobronamernih ljudi.

- Razumem da ovo posebno teško pada našim saborcima iz Novog Sada, njihovim porodicama, ali i svim drugim građanima i tim pre osećam potrebu da se oglasim i ukažem i na deo lične odgovornosti. Nije opravdanje, već objašnjenje da usled brzine, pristojnosti i odsustva želje da se pravi "diplomatski skandal" je do kraja ispoštovan uobičajeni protokol koji uključuje i fotografisanje. Ponavljam, nije trebalo jer ni situacija ne može biti uobičajena dokle god se na ulicama Srbije sprovodi represija nad građanima koji protestuju, dok se hapse studenti i zatvaraju politički protivnici - naveo je Grbović na društvenoj mreži "Iks".

Objasnio je da je reč je o programu koji mladim poslanicima daje priliku da upoznaju politički sistem SAD i da imaju niz sastanaka s kongresmenima i senatorima i drugim zvaničnicima koji se u SAD bave situacijom u Srbiji.

Upoznati s radom ambasade OBJAVLjUJUĆI fotografiju na svom instagram-profilu, ambasador Šutanovac naveo je da su poslanici tokom posete upoznati sa radom ambasade i aktivnostima usmerenim na jačanje saradnje Srbije i SAD, kao i na dalje produbljivanje bilateralnih odnosa u različitim oblastima od zajedničkog interesa.

- Zbog toga smatram da je važno da opozicioni poslanici tu priliku ne propuštaju, tim pre što imaju odličnu priliku da međunarodnim partnerima iznesu realnu sliku o dešavanjima u Srbiji i da ne dopuste da predstavnici režima neometano nastave sa svojom propagandom. Lično sam bio deo tog programa pre tri godine i zato sam savetovao Ani da prihvati učešće. Pre tri godine koleginica Biljana Đorđević i ja smo uspešno izbegli ovakav "metak" adekvatnom i pravovremenom komunikacijom s organizatorima posete. To se u ovom slučaju nije desilo, između ostalog i usled mog propusta da koleginici prenesem to iskustvo, zbog čega smatram da u najmanju ruku delim odgovornost za ovaj propust - naveo je Grbović.

V. N.