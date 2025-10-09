Politika

VUČIĆ ZA JERUSALIM POST: "Osećamo izuzetno olakšanje vešću da će Ohel biti oslobođen"

V.N.

09. 10. 2025. u 20:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Jerusallim Post da je Srbija pozdravila vest o sporazumu o prekidu vatre koji uključuje povratak svih talaca u Izrael, a posebno izraelsko-srpskog taoca Alona Ohela.

ВУЧИЋ ЗА ЈЕРУСАЛИМ ПОСТ: Осећамо изузетно олакшање вешћу да ће Охел бити ослобођен

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Osećamo izuzetno olakšanje vešću da je naš državljanin, Alon Ohel, među onima koji će biti oslobođeni u prvoj fazi ovog aranžamana. Srbija je od samog početka sa najvećom zabrinošću pratila situaciju i tiho radila kroz diplomatske kanale kako bi podržala napore koji vode ka njegovom bezbednom povratku - izjavio je Vučić za Jerusalim Post.

On je u maju za isti list izjavio da se lično obratio arapskim liderima kako bi pomogli pri oslobađanju Ohela.

- Sastao sam se sa njegovom porodicom više puta. Bio sam duboko dirnut činjenicom na koji su predstavljali slučaj svog sina i unuka dok su bili ovde. Bili su toliko ponosni i dostojanstveni. Sve su radili na svečan, ozbiljan način, činili su sve da pomognu - rekao je Vučić tada u Predsedničkoj palati, prenosi Post. 

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra. Mladi državljanin sa dvojnim državljanstvom prisustvovao je muzičkom festivalu Nova u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.

Očekuje se da će najkasnije do ponedeljka svi taoci, bilo živi ili mrtvi, biti vraćeni u Izrael.

Govoreći o sporazumu uopšte, Vučić je za Post naglasio da "Republika Srbija pozdravlja sporazum postignut između Izraela i Hamasa uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koji predstavlja važan korak ka deeskalaciji i obnovi mira u regionu.

- U ime svih građana Srbije izražavam zahvalnost partnerima koji su doprineli ovom ishodu, posebno vladama Izraela i Sjedinjenih Država, na njihovoj koordinaciji i humanitarnoj posvećenosti. Srbija ostaje postojana u svojoj podršci svim inicijativama koje daju prioritet zaštiti civila, oslobađanju talaca i težnji ka održivom mirovnom okviru na Bliskom istoku - dodao je Vučić.

