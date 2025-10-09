VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Višestruko loša vest za Srbiju sa teškim posledicama - moramo da budemo ujedinjeni i jedinstveni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti iz zgrade Predsedništva.

Foto: Promo

- Jutros u šest sati stupile su na snagu sankcije protiv NIS-a. To je loša vest za nas, očekivana i ta vest je višestruko loša za Srbiju. To su izuzetno teške posledice u političkom ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Važno je da građani razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca. Moramo da budemo ujedinjeni i jedinstveni - kaže Vučić.

- Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da prisatjemo na modele otimanja nečije imovine. Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, jutros sam razgovarao sa ruskim ambasadorom.