VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Višestruko loša vest za Srbiju sa teškim posledicama - moramo da budemo ujedinjeni i jedinstveni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti iz zgrade Predsedništva.
- Jutros u šest sati stupile su na snagu sankcije protiv NIS-a. To je loša vest za nas, očekivana i ta vest je višestruko loša za Srbiju. To su izuzetno teške posledice u političkom ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Važno je da građani razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca. Moramo da budemo ujedinjeni i jedinstveni - kaže Vučić.
- Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da prisatjemo na modele otimanja nečije imovine. Razgovarali smo i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima, jutros sam razgovarao sa ruskim ambasadorom.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
